Лукашенко отрёкся от признания Крыма

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Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь уклонился от официального признания Крыма российской территорией и перевел «стрелки» на президента России.

В интервью Владимиру Соловьеву он сказал, что признавать Крым не обязательно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А в этом есть какая-то необходимость? Как только президент мне скажет, что в этом есть необходимость…», – извернулся Лукашенко.

Он пояснил свои слова, сказанные летом прошлого года о том, что признает Крым «после последнего российского олигарха».

«Это я обратился к кое-кому, чтобы они занялись своими гражданами, заработавшими неправедные деньги, и хотя бы в русле российской государственности поступили, признав этот Крым. Они боятся даже прикасаться к Крыму», – сказал Лукашенко.

В ноябре прошлого года Лукашенко в интервью РИА «Новости» впервые сказал, что Крым не только де-факто, но и де-юре является частью России, и пообещал посетить полуостров. 9 декабря он был приглашен в Ялту на 130-летие со дня рождения белорусского поэта Максима Богдановича. Однако до сих пор визит не состоялся.