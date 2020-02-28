Лукашенко отверг долгосрочное соглашение с Россией ради «пространства для манёвра»

28.02.2020, Москва, Михаил Рябов

Александр Лукашенко отверг предложенные Москвой долгосрочные условия льготных поставок энергоносителей, поскольку рассчитывает «иметь пространство для маневра».

Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил эксперт Института стран СНГ Владимир Жарихин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Москва предлагает заключить долгосрочное соглашение, но белорусскому руководству оно не выгодно. Им проще договариваться о цене на газ каждый год, чтобы иметь пространство для маневра. В результате и возник спор, который решить пока не удается», – сказал эксперт.

Он напомнил, что в России приняты масштабные социальные программы, которые требуют больших бюджетных вложений. В этой ситуации делать скидки на отечественные энергоносители в Кремле просто так не настроены.

«Беларусь на Западе хотят, но без Лукашенко, и Александр Григорьевич это понимает. Для него визит Помпео в Минск – это способ надавить на Москву, чтобы достичь выгодной ему договоренности. В конце концов, в Белоруссии понимают, что американский газ обойдется им дороже, чем российский», – добавил Жарихин.

Союзное соглашение, которое подписала Белоруссия, предполагало создание единого парламента и введение единой валюты с Россией.