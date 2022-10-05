Лукашенко ответил похожему на свеклу оппозиционеру

Новости Украины

Белоруссия вступит в СВО сразу после присоединения 4 новых регионов к России.

Об этом заявил один из лидеров беглой белорусской оппозиции Павел Латушко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Источники сообщают, что Лукашенко дал согласие на размещение в Беларуси группировки российских войск. Следует ожидать, что военное положение может быть объявлено в Беларуси вслед за Россией после присоединения оккупированных российских территорий. Как участник так называемого Союзного государства, Беларусь должна вступить в полномасштабную войну. Границы будут закрыты, и покинуть Беларусь будет невозможно, а белорусы прочувствуют на себе, что такое Русский мир. Угроза размещения ядерного оружия станет максимальной, что сделает Беларусь мишенью для ответных ударов», – заявил Латушко.

По его словам, даже если это не произойдет завтра, то все равно случится, и Украина готова в ответ ударить по территории Белоруссии. Он призвал белорусских военных к мятежу.

Во вторник на совещании с Минобороны Белоруссии президент Александр Лукашенко ответил на заявление Латушко.

«В последнее время беглым говорить не о чем, повестки дня нет, начинают хвататься за разного рода поводы: Россия объявила мобилизацию, значит, в Беларуси завтра объявят мобилизацию. Еще раз подчеркиваю: нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет. Недавно один на свеклу похожий мерзавец выступал под титрами «Лукашенко готовится к войне». Абсолютно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. Мы внимательно за всеми процессами наблюдаем», – сказал Лукашенко.

Российский политолог Александр Носович прокомментировал ситуацию так:

«Белоруссия стала для Украины Дамокловым мечом, который нависает с севера, создавая стратегическую угрозу, на которую киевская власть в любой ситуации должна оглядываться, чтобы думать о том, как вести боевые действия на востоке страны. Все телодвижения Александра Лукашенко с начала СВО подчинены этой функции Дамоклового меча. Суть не в том, что Лукашенко создает угрозу для Украины. Значение имеет то, что он говорит. Например, о том, что СУ-24 могут быть переоборудованы как носители ядерного оружия, но это не значит, что они будут оборудованы. Могут быть переоборудованы, а могут не быть переоборудованы. Лукашенко говорил еще в прошлом году, что в Белоруссию может быть передислоцировано российское ядерное оружие, но до сих пор этого не произошло. Факт в том, что это военно-психологическое давление на соседние с нами страны НАТО и Украины. То же самое касается действий по повышению боеготовности белорусской армии», – поясняет Носович.