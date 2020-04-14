Лукашенко ожидает кризис, с которым он никогда не сталкивался

14.04.2020, Минск, Артем Агафонов

Одна из самых обсуждаемых тем белорусской политики в последние полгода – дата президентских выборов. Пройдут они досрочно, 30 августа или же вообще будут перенесены на более поздний срок.

Очень многие по-прежнему продолжают уверенно прогнозировать досрочные выборы, постепенно сдвигая их дату. Сначала говорили о том, что они пройдут весной, потом называли июнь, теперь утверждают, что они будут уже в четверг, во время ежегодного послания Лукашенко к народу и парламенту, назначены на 5 июля.

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На самом деле назначить выборы на 5 июля уже невозможно в силу закона. Статья 61 Избирательного кодекса Белоруссии устанавливает, что документы для регистрации инициативной группы по сбору подписей за выдвижение кандидата в президенты подаются в ЦИК не позднее, чем за 85 дней до дня голосования. Соответственно, раньше, чем 12 июля выборы состояться не могут. И даже 12 июля – слишком рано, потому что в этом случае у претендентов на выдвижение будет лишь три дня на окончательное формирование списка из не менее, чем 100 (а, если политик претендует на то, чтобы быть включенным в список – то 1000 и более человек), оформление документов и подачи их в ЦИК. Причем, 2 из этих трех дней – выходные. Так что самый ранний реалистичный срок выборов – 19 июля. И стоит огород городить ради 42 дней разницы?

Но сейчас можно уверенно говорить, что и 19 июля никаких президентских выборов в Белоруссии не будет. Да, у Лукашенко был неплохой сценарий провести голосование досрочно, в очередной раз спутав карты оппонентам и успев переизбраться до того, как экономический кризис, вызванный конфликтом с Россией, достиг критических размеров. И он, скорее всего, так бы и поступил. Сослался бы на уборочную, летние отпуска, еще что-нибудь – с обоснованием подобных демаршей у него никогда проблем не было. Но тут вмешался еще один фактор, который спутал карты уже ему. Коронавирус.

При всем его экстравагантном пренебрежении эпидемией не стоит недооценивать Лукашенко. Он – опытный политик, продержавшийся у власти 26 лет и создавший систему, замкнутую на самого себя. Сейчас в Белоруссии зафиксировано более 3000 случаев коронавируса. С поправкой на численность населения, эпидемиологическая обстановка в республике хуже, чем в России. И уклоняться от введения карантина с самоизоляцией – это одно, а пустить по квартирам тысячи сборщиков подписей, которые в разгар эпидемии будут агитировать каждый за своего кандидата – это другое. Верное политическое самоубийство. Да и вероятность того, что белорусские власти введут-таки карантин – далеко не нулевая – что тогда делать с выборами.

30 августа – конституционный срок проведения выборов. Позже уже нельзя. Это уже более реалистичная дата, но тут все тоже будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Если к середине июня она войдет в более-менее приемлемые рамки – Лукашенко может и рискнуть.

Но не менее вероятен и перенос выборов на более поздний срок. Законный механизм для этого есть – введение чрезвычайного положения. Повод для его введения тоже придумывать не надо. Динамика распространения инфекции в Белоруссии настолько высокая, а меры, предпринимаемые для ее сдерживания настолько недостаточные, что система здравоохранения, даже мобилизованная полностью, может рано или поздно оказаться не в силах справляться. И общество, давно уже требующее более решительных мер, даже поддержит чрезвычайщину. По крайней мере, на первых порах.

Вот только даже поздние выборы не будут для Лукашенко легкой прогулкой. Осенью он столкнется с разрушенной экономикой, безработицей, угрозой дефолта и стотысячными толпами на площадях, стоящими уже не под бело-красно-белыми флагами, а держащие в руках его же цитаты с «рецептами» лечить коронавирус водкой, хоккеем и трактором и портретами погибших от эпидемии, которых, если верить вчерашним словам белорусского президента, не существует. С такими кризисами Лукашенко еще не сталкивался никогда.