Белоруссия: «Сдуваются» митинги за Лукашенко, а не Беломайдан

01.09.2020, Минск, Артем Агафонов

Белоруссия митингует уже три недели. И, несмотря на то, что к протестам уже вырабатывается привычка, и они перестали восприниматься, как нечто из ряда вон выходящее, напряженность в белорусском обществе не снижается, а стороны даже продолжают повышать ставки.

Расчет на всеобщую забастовку, в общем-то, не оправдался. Забастовки продолжаются, но локально и погоды в обществе не делают. Поэтому протесты вошли в недельный график. В течение рабочей недели протестующие, скорее, обозначают свое присутствие на улицах, а по воскресеньям устраивают по-настоящему крупные акции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

О том, что протесты «сдуваются» говорить не приходится. Скорее, «сдуваются» пролукашенковские митинги. Идейные сторонники Лукашенко самостоятельно проявлять политическую активность не привыкли, а сгонять десятки тысяч бюджетников на регулярные провластные акции чревато еще большим ослаблением авторитета власти.

Что касается оппозиционных митингов – то третью неделю подряд собирать стотысячную толпу безо всякого административного ресурса и в условиях, когда 24 часа в сутки тебя «мочит» вся мощь госпропаганды – это очень серьезная позиция, которую трудно списать исключительно на иностранных «кукловодов» и пятую колонну. Массовость протестов уже довольно долго удерживается на рекордном для Белоруссии уровне.

Третье протестное воскресенье кровавым, к счастью, не стало, хотя и могло стать. В этот раз стороны еще раз подняли ставки. Протестующие рисковали еще больше, и не только вплотную подошли к силовикам, оцепившим президентский дворец, но и довольно продолжительное время стояли на минимальной дистанции, пока не ушли в связи с сильным дождем.

Власти, несмотря на отсутствие серьезной угрозы штурма, устроили демонстрацию еще большей силы. Теперь на защиту Дворца независимости были выставлены еще и 7 армейских гусеничных БТР-2, а сам Лукашенко в очередной раз не удержался от сомнительного, с точки зрения репутации, позирования с автоматом. Поскольку протестующие давно уже никакой агрессии не демонстрируют, для удержания пропагандистского эффекта ему нужно создавать видимость опасности все более масштабными мерами по защите от этой опасности.

Понятно, что, если не будет какого-то движения к компромиссу, на следующей неделе протесты снова повторятся примерно с тем же накалом. У Лукашенко тут еще есть запас для демонстрации силы. На площадь перед Дворцом Независимости вполне можно пригнать танки, над головами протестующих пустить боевые вертолеты, а самому сфотографироваться с ручным пулеметом, но в белорусских условиях это будет уже совсем гротеск. Что касается протестующих, то у них возможностей для дальнейшего повышения ставок, без совсем уж неприемлемого риска скатывания в массовую бойню, особо не просматривается.

Но не все так плохо. Финал воскресного стояния возле Дворца Независимости был оптимистичным. К митингующим вышел помощник Лукашенко Николай Латышонок и вступил с ними в диалог. Это был первый случай, когда с участниками протестов напрямую общается приближенный к белорусскому президенту чиновник такого уровня.

Сейчас оппозиционные СМИ критикуют этот выход, а зря. Перед чиновником не стояло задачи быть дипломатичным и кому-то понравиться. Да и другая сторона тоже дипломатичностью не отличалась. Его задача была в том, чтобы именно выйти и озвучить позицию власти по условиям начала диалога. И, хотя те самые оппозиционные СМИ предпочли этого не заметить, в коротком выступлении эти 4 условия диалога прозвучали достаточно четко:

– победа Лукашенко на выборах не обсуждается;

– Координационный совет не признается и в качестве стороны на переговорах не рассматривается;

– возможно участие в переговорах представителей инициативных групп, выдвигавших кандидатов в президенты;

– предметом переговоров может быть конституционная реформа.

В принципе, не самые худшие условия. Инициативные группы кандидатов, хоть и утратили правовой статус после выборов, но за каждым стоит не менее 100 тысяч человек, поддержавших выдвижение в президенты, и определенное количество голосов, полученных на выборах. Если уж и договариваться – то с ними, а не с непонятным органом, состав и порядок формирования которого точно не известен. Участие в диалоге по новой Конституции – это перевод конфликта в правовое поле.

Понятно, что это – первое предложение, и реальные условия начала переговоров могут быть скорректированы, но сейчас позиции Лукашенко выглядят сильнее, а оппозиция вообще делает вид, что не услышала предложение.