Лукашенко переборщил со страхом

02.08.2020, Минск, Артем Агафонов

До выборов президента Белоруссии осталась неделя. Послезавтра начнется досрочное голосование, которое в республике традиционно массовое и добровольным его можно назвать с натяжкой. А официальная программа Лукашенко до сих пор не опубликована. Говорят, что ее основные положения он огласит завтра во время ежегодного послания к парламенту.

Лучше, конечно, поздно, чем никогда. Но что скажет глава государства своим депутатам и избирателям за день до голосования? Есть ли у него в запасе идеи и планы, которыми он может вдохновить граждан на искреннюю поддержку, внушить им надежду на более счастливую и благополучную жизнь при сохранении его правления. Поначалу таких идей и планов у него было достаточно. Интеграция, восстановление промышленности, возрождение села, поддержка молодых семей, социальное государство. И люди активно за это голосовали, прощая своему президенту очень многое. Даже в 2015 году, когда изначальный импульс уже выдохся, люди голосовали просто за стабильность и интеграцию. Да и какая-никакая положительная динамика в экономике тогда еще сохранялась.

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Сейчас какой-то сильной и привлекательной для граждан позитивной повестки не просматривается. Обещает рост доходов? Так он уже лет 15 обещает зарплаты по 500 долларов и до сих пор большинство белорусов их не получает. Новые рабочие места? Новые социальные программы? Реформы, которые сделают жизнь граждан более комфортной, свободной и счастливой? Ни о чем таком речи не идет.

Да и со стабильностью и интеграцией, на которых «выезжал» Лукашенко в 2015-ом сейчас есть большие проблемы. Значит будет снова пугать. Пугать утратой суверенитета, хаосом, российскими олигархами и «боевиками», майданом и войной. Своих политических оппонентам, собирающихся протестовать, он пугает кровопролитием и репрессиями. Все это – лейтмотив выступлений Лукашенко. И вряд ли завтра он скажет что-то принципиально новое.

Страха слишком много в современной предвыборной Белоруссии. Одни боятся того, чем пугает Лукашенко. Другие – боятся самого Лукашенко, который становится все более агрессивным и непредсказуемым. Снятие и посадка сильнейших кандидатов, более тысячи задержанных, фактическое уничтожение института наблюдателей – все это внушает страх за будущее страны. Конфликт с Россией, который уже прошел точку невозврата тоже пугает. Даже не самые пророссийски настроенные граждане понимают, что без российского рынка экономика страны нежизнеспособна. Чиновники, люди близкие к власти опасаются за свое будущее и возможность сохранить положение в обществе, боятся репрессий и люстраций.

Лукашенко, намереваясь переизбраться на шестой срок, не имея свежих позитивных идей, но имея катастрофические провалы во внешней политике и экономике (которые тоже во многом вызваны провалами во внешней политике), явно сделал ставку на страх. Но он не учел одного. Страх не только лишает воли и парализует. Все зависит от характера. Найдется немало людей, которых страх мобилизует и толкает на отчаянные действия. И чем плотнее страх, тем больше таких людей. Лучше рискнуть, чем жить в страхе еще 5 лет – логика понятная и близкая многим.

Лукашенко переборщил со страхом. В Белоруссии стало слишком много людей, готовых рискнуть. И далеко не все из них – закоренелые оппозиционеры. Многие понимают, что перед ними стоит выбор из нескольких зол. И чем дальше, тем больше белорусов понимают, что дальнейшее правление Лукашенко – большее из этих зол. Популярность Тихановской – это не массовая поддержка ее как политика. Это голосование против Лукашенко.

Мог ли Лукашенко победить без нагнетания страха? Вероятно, да. Еще полгода назад в этом особо никто не сомневался. Он вполне мог провести выборы примерно так, как предыдущие. Не идеально, с использованием административного ресурса, с непрозрачным подсчетом голосов и так далее. Но к всему этому белорусы уже привыкли. Получилось 5 раз – получилось бы и в шестой. Но вместо этого он устроил самые грязные выборы в белорусской истории, чем сам же дестабилизировал страну.

Да, он устранил всех, сколько-нибудь, заметных конкурентов – банкира, айтишника и даже звезду ютуба. В результате рекордные по массовости митинги собирает жена звезды ютуба, домохозяйка, имеющая слабое представление о политике, но пообещавшая перевыборы через полгода. Люди хватаются за соломинку.

И, самое странное, создается впечатление, что еще больше нагнетая этот страх, окружение Лукашенко подталкивает их к этому. Последний пример – очень многие мужчины в последние несколько дней получили повестки из военкомата прибыть для получения мобилизационных предписаний. Причем касается это даже тех, кто признан негодными к несению военной службы. Слухи пошли очень нехорошие. Фраза «зато у нас войны нет» всегда была последним рубежом обороны Лукашенко. Теперь зашатался и он. Система, построенная на страхе, саморазрушается.