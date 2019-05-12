Лукашенко передумал останавливать нефтепровод «Дружба»

12.05.2019, Москва, Елена Острякова

Белоруссия не будет в ближайшее время останавливать на ремонт нефтепровод «Дружба», по которому Россия экспортирует сырье в Европу. Об этом журналистам заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Мы остановили все ремонты, чтобы не усугубить ситуацию с поставками нефти через Беларусь в Западную Европу. Россия не может полностью заменить эту артерию», – сказал Лукашенко.

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В апреле в Белоруссии всерьез обсуждали остановку «Дружбы» и альтернативные поставки нефти через Украину. Эксперты связывали это с противоречиями союзников по вопросу транзита.

Позиция Лукашенко вдруг изменилась после скандала с загрязнением нефти в «Дружбе» хлорорганикой. Он разразился в апреле. Россия признала, что инцидент произошел на ее территории. Четверо подозреваемых уже задержаны.

«Моя оценка крайне негативная. Расхлябанность и разболтанность на территории России. С Путиным мы вопрос компенсации не обсуждали. Он понимает, что надо ущерб компенсировать. Какой ущерб, специалисты посчитают. Мы разберемся, что кому кто должен», – сказал Лукашенко.

При этом он категорически опроверг утверждения о том, что Белоруссия использует инцидент для разрешения в собственных интересах вопросов по транзиту нефти.

«Мы не собираемся использовать эту ситуацию, чтобы «наклонить», как некоторые пишут. Это не имеет никакого отношения к налоговому маневру. Произошла беда. Умышленно это сделано? Пусть они разбираются у себя сами. На наши нефтеперерабатывающие заводы поступает уже нефть чистая. Часть ядовитой нефти мы откачали в свои хранилища. Она нам не нужна. Россиянам нужно ее отсюда вывозить. Или мы найдем другой вариант использования этой нефти», – сказал Лукашенко.