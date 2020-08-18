«Лукашенко перешел грань». Соловьев вступился за попавших под раздачу белорусских «онижедетей»

18.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершает ошибку за ошибкой, посещая предприятия республики и общаясь с рабочими, требующими его отставки и пересчета голосов.

Об этом в своем видеоблоге заявил российский телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соловьев проанализировал выступления Лукашенко, подчеркнув, что белорусский президент работает против себя, заводя толпу и подыгрывая своим оппонентам.

«Это проблема – он нарушил эту договоренность со своим народом. Он детей обидел, потому что те ребята, которых избивали, они сейчас воспринимаются народом как дети. То есть Лукшенко перешел ту грань, которую ему можно было простить. Вот эти абсолютно незаконные, абсолютно несправедливые, безумно жестокие избиения как раз поставили крест на его образе «батьки». Ты детей обидел, в этом твоя проблема, и ты этого не понял. Ты обидел детей – это очень-очень большая проблема…

Он сам сделал все, чтобы довести ситуацию до такой трагедии. Ему никто не простит людей, которых он пытал. Зачем, XXI век. И наших пацанов тоже, кстати. Наших пацанов, наших сограждан пытал. Такие вещи не прощают», – заявил Соловьев.

Телеведущий также подчеркнул, что одной из главных проблем Лукашенко стали жесткие действия силовиков при задержаниях и попытки перевести вину на третьих лиц.

«Человек неделю назад нас с дерьмом мешал. Потом поджал хвост, побежал звонить. Раз позвонил, два позвонил. Тихо пацанов отправил, сына отрядил, чтобы он извинялся. И вообще все, сразу. Ну куда, помогли тебе твои ляхи, где они все? Ну где, Лукашенко?

Главная его ошибка – если ты человека задержал и арестовал – все, он все равно находится под защитой закона, нравится он тебе или нет. Бить и пытать нельзя. Как только ты начинаешь бить и пытать – это нацистская Украина, они этим славятся», – сказал журналист.

Он также подчеркнул, что Лукашенко зря включил аудиозапись переговоров неизвестных лиц, которые говорили о раскачке ситуации в Белоруссии.

«Гигантская глупость. Этого делать нельзя никогда на митингах. То есть он де-факто озвучил призывы против себя, которые распространялись. Видите, да, и началось, начались крики. Посмотрите на его лицо – колоссальная обида. Он не понял, что произошло, он потерял инициативу. Он зачем-то поставил аудио совершенно бессмысленное, он поднял каких-то непонятных, никому неизвестных людей, которые переговаривались, он их поднял на свой уровень, на уровень президента страны.

Он на своем митинге позволил звучать не своему голосу, не голосам своих соратников, а голосу тех людей, которые призывают против него кричать. Тем самым дав возможность людям вокруг него понять, что он слабый, что он к этому прислушивается, это на него влияет, и он это вытаскивает», – отметил телеведущий.

Он полагает, что еще одной ошибкой Лукашенко стало то, что он связал возможность проведения внеочередных выборов со своей смертью, а также признал, что не до конца контролирует силовой блок.

«Вы понимаете, что он несет? Он вкладывает людям в головы возможность убийства себя. То есть он переводит разговор из законодательного поля в поле террористической активности. То есть президент обращается к народу и говорит: «Пока вы меня не убьете…». Это призыв, то есть он призывает их себя убить? Это вообще что такое. Он допускает эту мысль.

При этом, он как говорит – «Пока вы меня не убьете, выборов не будет». Это вообще о чем? Выборы могут быть по большому количеству других причин. И позже он об этом скажет, что может быть голосование за новую Конституцию, и так далее, и прочее. Но когда ты ставишь такую формулировку, то опять же, ты в головы людей, которые теоретически тебя слушают и до этого могли быть твоей опорой, ты вкладываешь мысль, что допускаешь факт убийства себя этими людьми.

И ты ставишь им условие. Это очень опасная игра. Это ошибка за ошибкой, которая показывает, что человек идет неподготовленный, не продумавший, что он хочет сказать. Не слышащий людей, не понимающий. Это значит, что его референта группа вообще не готовила его», – резюмировал Соловьев.