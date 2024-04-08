Лукашенко перетряхнул. Но не парламент, а свою администрацию

Лукашенко продолжает перестановки в своей администрации. Сегодня сменился еще один из заместителей ее главы. Собственно, эта замена была ожидаема и интрига была лишь в том, кто заменит в ней Игоря Луцкого, в последние 3 года отвечавшего за идеологическую сферу.

Окончательно стало ясно, что Луцкий уходит из АП 4 апреля, когда его избрали членом Совета Республики от Брестской области. Статус парламентария с должностью в Администрации Президента не совместим, поэтому вопрос о его замене стал делом времени. Но отставка Луцкого была анонсирована заранее. Месяц назад, назначая нового замглавы АП по вопросам экономики Александра Егорова, Лукашенко заявил о скорой «серьезной модернизации» этой структуры, особо отметив необходимость модернизации кадровой, идеологической и экономической работы.

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На экономику был назначен Александр Егоров – молодой (ему всего 38 лет) и перспективный банкир. Его предшественник Максим Ермолович получил непыльную синекуру министра по конкуренции и антимонопольному регулированию в Коллегии Евразийской экономической комиссии. Статус, конечно, почетный, но временный – состав Коллегии обновляется ежегодно. В рамках же внутренней белорусской «табели о рангах», это – серьезное понижение.

Будущее Игоря Луцкого более предсказуемо. Ближайшие, как минимум, 5 лет он проведет в Совете Республики 8 созыва, где, судя по послужному списку, возглавит одну из комиссий и, возможно, войдет в состав Президиума. Вот, только, действующий спикер палаты Наталья Кочанова сейчас идет первым номером в списке потенциальных преемников Лукашенко, уже избрана «сенатором» от Минска и на покой явно не собирается. Поэтому стать председателем Совета Республики ему вряд ли суждено, а любая другая должность в нем – тоже понижение для бывшего зампреда АП.

Наконец, должность руководителя Администрации белорусского президента. Сейчас она вакантна. Выходец из спецслужб, генерал-майор Александр Сергеенко недавно был избран спикером нижней палаты и официально освобожден от занимаемой должности. Кто займет его место – сейчас одна из главных интриг белорусской политики, но и для него даже должность спикера – тоже понижение. В отличие от президентской администрации, парламент в сложившейся при Лукашенко модели государственного устройства не является влиятельным государственным органом.

Повышение роли Администрации Президента тоже было анонсировано Лукашенко в марте. Месяц назад, назначая на должность зампреда Егорова, он покритиковал этот орган за то, что вопросы, связанные с анализом и контролем, в том числе за выполнением его поручений, реализуется не в полной мере и напомнил, что Администрация – это политический штаб президента. Вообще, традиционно в белорусской политической системе АП стоит выше правительства, и большинство важных решений принимаются именно там. Но премьер Головченко – фигура более публичная, чем был Сергеенко, а сама Администрация при нем была немного «в тени». Видимо, сказывались прежние чекистские привычки.

Что касается нового зампреда АП по идеологии Владимира Перцова, то крутого разворота от него ожидать не приходится. Со своим предшественником Игорем Луцким они составляли своеобразный тандем. Один продвигал жесткие меры в отношении оппозиционных медиа, будучи замглавы АП, а другой – реализовывал их, находясь в кресле министра информации. При нем увеличилась агрессивность государственных СМИ, окончательно добиты и запрещены оппозиционные. Либералом Перцова точно не назовешь, и поблажек он никому делать не станет.

И так изрядно зачищенную белорусскую медиасферу, включая соцсети и телеграм-каналы, будут стараться довести до стерильного состояния, вытравливая любые проявления нелояльности. Недавние атаки на пророссийских блогеров в Беларуси показали, что под угрозой теперь не только змагары, но вообще все, кто публично критикует действия власти.

Не приходится ожидать от Перцова и прорывов в области формирования идеологии белорусской государственности, которую вот уже третье десятилетие пытаются сформулировать как целостную систему. Для такой работы нужен, скорее, человек философского склада, а он – журналист, чиновник и верный исполнитель.