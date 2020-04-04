04.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Донбасс, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Лукашенко переживает, что Донбасс окончательно уйдет к России




Украина должна согласиться пойти на непопулярные шаги ради того, чтобы добиться возвращения контроля Киевом над границей между Донбассом и Россией.

Об этом в интервью телерадиокомпании «Мир» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент  «ПолитНавигатора».

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«Не только президент, но и все руководство Украины должно сплотиться и сделать все, чтобы не было этой войны. Пойти на какие-то непопулярные шаги для националистически настроенных граждан на Украине. Провести сегодня эти выборы и выйти на границу с Россией, чтобы это была украинская граница. Надо определиться в приоритетах и восстановить территориальную целостность страны», – сказал Лукашенко.

Он призвал руководство Украины поторопиться, пока Россия еще соглашается вести с ним диалог.

«Можно обвинять Россию сколько угодно, но если она хоть как-то делает в этом направлении шаги, надо двигаться в направлении решения этого вопроса. И воспользоваться этим шансом, пока Россия не забыла этот вопрос и не отмахнулась вообще», – сказал Лукашенко.

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