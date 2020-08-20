Лукашенко переживет непризнание его победы Западом

20.08.2020, Киев, Игорь Петров

Грядущие санкции западного блока против Белоруссии за якобы не соответствующие принципам демократии выборы ничего не значат для президента Александра Лукашенко.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Время играет в пользу Лукашенко. Мы сейчас слышим о том, что вот, Запад беспрецедентные будет водить санкции какие-то. Я специально кстати поднял данные за 2015 год, это были прошлые выборы президентские Белоруссии. На самом деле было очень много аналогичных вещей.

ЕС и США признали выборы недемократическими и нечестными, ЕС говорил, что Лукашенко – персона нон грата. То есть они не могут проводить с ним совместные мероприятия в Европе, ОБСЕ также говорит, что нечестные и недемократические – все то же самое. То есть говорить о том, что было признание Лукашенко – тогда не было. На самом деле первые и последние выборы, когда от других стран исходило такое прям активное признание, были выборы 1994 года. И все. После этого де-факто сотрудничали, де-юре – не поздравляли», – сказал политолог.