Лукашенко по-барски открыл пограничные ворота полякам – снова за российский счёт

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Белоруссия решила ввести безвизовый въезд для граждан Польши с 1 июля по 31 декабря. Белорусский безвиз для Латвии и Литвы заработал еще 15 апреля.

Об этом сообщает Госпогранкомитет РБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ответ Польша рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию. Если же необходимо ехать, то нужно соблюдать осторожность, говорится в заявлении заместителя главы МИД Яблоньского.

После этого такое же заявление спустя два месяца после введения безвиза сделала Литва. При этом, глава литовской погранслужбы Рустам Любаев сообщил, что на границе с Белоруссией большие очереди.

Польский политолог Матеуш Пискорский заявил в эфире телеканала «Беларусь-1», что «большинство поляков аплодирует» решению Минска, но предположил, что Польша готовится к контрмерам.

«Учитывая существующую разницу цен в Польше и Беларуси, многие поляки действительно будут ездить туда. На самом деле, это определенного рода гуманитарная помощь со стороны белорусского руководства полякам, которые сейчас в связи с инфляцией, в связи с санкционной политикой живут в очень плохих условиях. Но боюсь, что в польском правительстве появится идея, чтобы как-то ограничивать количество выезжающих. Реально люди, которые будут ездить в Беларусь, например, будут подвергаться разного рода обыскам, допросам», – сказал Пискорский.

Профессор Высшей школы экономики Анрей Суздальцев раскритиковал решение Минска.

«На белорусском телевидении, видимо, не понимают, что унизительно запускать в свой дом тех, кто тебя на порог не пустит. Сейчас поляки благодарят А. Лукашенко за «низкие цены». Интересно, а откуда в Беларуси низкие цены, к примеру, на бензин и дизельное топливо? Россия не планирует помогать топливом Польше и странам Прибалтике. Сейчас А. Лукашенко зарабатывает свой имидж в Польше – стране, которая выставляет в центре своей столицы, на Замковой площади, сожженную российскую военную технику в статусе «трофейной». Граница Беларуси с Россией открыта, формально её вообще нет, Россия ведет войну с НАТО, с потерями. Польша направила на Украину танки, САУ, гранатометы и т.д., все это стреляет и убивает русских», – написал Суздальцев в своем ТГ-канале.