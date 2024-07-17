Лукашенко победил змагарскую пропаганду, а Польша добивает

Белорусы все меньше читают оппозиционные СМИ.

Об этом в эфире «Еврорадио» заявил белорусский политолог, поддерживающий змагаров, Павел Усов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно исходить из той проблемы,что и доступ ограничен к независимым СМИ в Белоруссии. Подписчиков в Белоруссии очень мало. Нужно ясно понимать, насколько влияние белорусских независимых СМИ, которые находятся за границей, остается в Белоруссии сильным. И насколько сильным остается запрос на независимую информацию. Мы все сталкиваемся с тем, что аудитория падает, заинтересованность в независмой информации падает.

А доминирование российской и лукашенковской пропаганды на пространстве велика. В таких условиях люди либо вообще не будут этим интересоваться, либо будут воспринимать те нарративы, которые летят с каналов Азаренка, Тура, ОНТ и других», – печалился Усов.