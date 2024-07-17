Лукашенко победил змагарскую пропаганду, а Польша добивает

Елена Острякова.  
17.07.2024 20:40
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Скандал


Белорусы все меньше читают оппозиционные СМИ.

Об этом в эфире «Еврорадио» заявил белорусский политолог, поддерживающий змагаров, Павел Усов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белорусы все меньше читают оппозиционные СМИ. Об этом в эфире «Еврорадио» заявил белорусский политолог,...

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«Нужно исходить из той проблемы,что и доступ ограничен к независимым СМИ в Белоруссии. Подписчиков в Белоруссии очень мало. Нужно ясно понимать, насколько влияние белорусских независимых СМИ, которые находятся за границей, остается в Белоруссии сильным. И насколько сильным остается запрос на независимую информацию. Мы все сталкиваемся с тем, что аудитория падает, заинтересованность в независмой информации падает.

А доминирование российской и лукашенковской пропаганды на пространстве велика. В таких условиях люди либо вообще не будут этим интересоваться, либо будут воспринимать те нарративы, которые летят с каналов Азаренка, Тура, ОНТ и других», – печалился Усов.

Он осудил власти Польши за сокращение финансирования антилукашенковского телеканала Белсат с 74 до 40 млн злотых в этом году. Сообщалось, что это решение было связано с хищениями руководительницы телеканала Агнешки Ромашевской.

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