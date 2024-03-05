Лукашенко подарил себя белорусским женщинам до конца

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что больше не будет баллотироваться в президенты, если «вдруг объявится человек», однако подчеркнул, что считает себя достойным руководить государством.

Об этом он заявил на встрече с активом Белорусского союза женщин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, что такое президент для Белоруссии. При какой власти вы, женщины, чувствуете опасность. Может быть, переживаете излишне, что никто нас не защитит, кроме него. Да нет, людей крепких достаточно. Но вся проблема в том, что мы их не видим. Мы видим реальное, что кто-то может защитить. Поверьте, это тяжелое бремя. Я понимаю, что лучше синица в руке, чем журавль в небе. Может, и есть где-то люди, которым можно довериться, но они должны выйти на поверхность. Вы должны увидеть человека, который сможет вас защитить, и не пожалеет своей жизни, как бы это пафосно ни звучало. Простите, я пока этому соответствую», – сказал Лукашенко.

Он призвал женщин не верить, что он что-то украл, потому что «доллары закопаешь под деревом, а завтра американцы покажут точку эту». По словам белорусского президента, его вынудили «быть честным по отношению к обществу, насколько это возможно».

«Но я не вечен, и вы будете жить при другом президенте», – добавил Лукашенко.