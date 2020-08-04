Лукашенко подавил либерального политтехнолога

04.08.2020, Москва, Елена Острякова

Суд Партизанского района Минска рассмотрит во вторник жалобу на арест либерального политтехнолога Виталия Шклярова, который уверяет, что прибыл в Белоруссию к больной матери, но был арестован накануне по обвинению в участии в подготовке к беспорядкам.

Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Виталий выглядит подавленным, он уверен, что его задержали незаконно, и то, что ему вменяется, не поддается никакой критике. Он считает себя пострадавшим за те статьи, которые он писал — это очевидное политическое преследование. Фактически это первый политтехнолог, которого преследуют за его комментарии», — заявил адвокат Антон Гашинский.

Он также рассказал, что Шклярова уже несколько раз перекидывали из камеры в камеру, и он оказывался там с лицами, которые уже осуждены за преступления.

Шкляров известен тем, что организовывал избирательные кампании российских политиков Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак, работал в США на кампаниях Барака Обамы и Берни Сандерса, консультировал Ангелу Меркель. Также Шкляров сотрудничал со сторонником экс-президента Грузии Михаила Сакаашвили – Григолом Вашадзе.

Последние месяцы Шкляров периодически выступал по белорусской повестке, но оказался в стране вроде как по сугубо частному делу. Власти обвинили его в связи с уже сидящим в СИЗО блогером Тихановским. И Шкляров, и Тихановский свою связь отрицают.