Лукашенко поддержал Зеленского

08.07.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «абсолютно поддерживает» предложение президента Украины Владимир Зеленского организовать в Минске международную встречу с участием лидеров Украины, России, США, Великобритании, Германии, Франции по проблеме войны на Ддонбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко на его официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш Президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна – и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало», – говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что Лукашенко неоднократно говорил, что “эту проблему должны решить мы – три славянских народа».

«Но коль решить проблему в таком формате не получается, и одна из сторон конфликта – в данном случае Украина – настаивает и предлагает участие и других игроков, мы такой формат поддерживаем также… Тем более что и об участии США в разрешении данного конфликта Александр Лукашенко уже давно говорил – без американцев решить эту проблему будет сложно, уж слишком они погружены в данные процессы», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске. Сответствующее заявление он сделал в видеообращении в своем фейсбуке.

«Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Чей Крым, и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза ​​Мэй , канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске “, сказал Зеленский.



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