Лукашенко подготовился к смерти

24.04.2021, Москва, Елена Острякова

Совет безопасности Белоруссии получит всю полноту власти в случае гибели президента страны. Об этом сегодня журналистам заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В этом и будет заключаться смысл декрета, подписание которого на днях перед поездкой в Москву Лукашенко анонсировал как «важнейший за все годы моего президентского правления».

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«Президента застрелили, – на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями, он будет решать, надо ли вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть, если кто-то шевельнется на границе, до военного. И Совет Безопасности должен принимать решения. Я должен предусмотреть все, поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет ну фактически президент коллективный в виде Совета безопасности», – сказал Лукашенко.

Он уточнил, что в случае отсутствия президента возглавлять Совет безопасности будет премьер-министр.

«Но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Совет безопасности решит, когда будут президентские выборы назначены, вводить или не вводить чрезвычайное положение, как действовать, и так далее», – сказал Лукашенко.

Либеральный политолог Станислав Белковский считает, что Лукашенко таким образом.

«Чацкий наших дней. Он идёт по чадскому сценарию. Видимо, с теми же последствиями. «Карету мне, карету», – скаламбурил Белковский, намекая на президента Республики Чад Идриса Деби, которого недавно убили во время боевых действий против повстанцев на севере страны (по другой версии – смерть была инсценировкой, а Деби бежал).

Беглая оппозиционерка Оьга Карач утверждает, что декрет не спасет режим Лукашенко от госпереворота. «Данное заявление лично мне кажется смешным: если Лукашенко рассматривает вариант того, что для него все-таки найдётся патрон, то наивно полагать, что не будет 8-9 патронов для всех членов Совета Безопасности», – написала Карач.

Остальные комментаторы разочарованы содержанием декрета Лукашенко. От белорусского президента ожидали более принципиальных решений, вплоть до воссоединения Белоруссии и России.

«Это все конечно важно, но я так и не понял, так что же за «наиважнейшее заявление за последние 25 лет» собирался сделать Лукашенко и когда уже Беларусь признаёт Крым Российским?», – написал у себя в телеграм-канале доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов.

Политолог Максим Жаров считает, что ничего «нового и принципиального» в решении Лукашенко нет. Он прогнозирует, что контроль над Совбезом в случае смерти президента получит не КГБ, а группа прозападного министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.

«Смысл этого принципиального решения Лукашенко в том, что Совбез РБ должен стать ловушкой для несанкционированных им страждущих власти в Белоруссии как стороны Запада, так и со стороны Востока. Любой действующий член Совбеза РБ или лишь только кандидат в него отныне под пристальным взором КГБ. Поэтому расчёты Кремля с помощью интеграции по линии спецслужб пробраться к ключевым рычагам власти в Белоруссии и в случае экстренной ситуации перехватить их обречены на фиаско. По крайней мере, до тех пор, пока в непосредственной близости от этих рычагов находится группа Макея, которая и возьмёт власть в случае экстренной ситуации», – написал Жаров.