Лукашенко подкинул новую порцию дровишек в костёр белорусского протеста

23.07.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусская ЦИК ограничила число наблюдателей на участках до 5 человек. Это решение вызвало критику не только в оппозиции, чей кандидат Светлана Тихановская призвала сторонников регистрироваться в качестве наблюдателей.

В пророссийских белорусских кругах считают, что такое решение только увеличит число протестующих на площади после выборов.

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Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил председатель движения «Гражданское согласие в Белоруссии» Артем Агафонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас выборы и так уже во много делегитимизированны. Это решение еще ухудшит положение. Потому что появляется возможность для отсева неугодных наблюдателей. Пройдут те, кто раньше получит аккредитацию. Естественно, это будут люди проверенные, надежные, которые лишних вопросов задавать не будут», – сказал Агафонов.

По его информации, из 60 тыс членов избирательных комиссий только несколько человек представляют явную оппозицию.

«Это даже в глазах населения очень сильно подрывает доверие к выборам. Подрывает оно доверие и у международных наблюдателей. Это играет на увеличение количества протестующих, которые будут после выборов», – сказал Агафонов.

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