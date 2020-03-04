Лукашенко подписывает приговор и себе, и стране – эксперт

04.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Заявляя о планах получить финансовую поддержку Запада на строительство трубопроводов для получения энергоресурсов, альтернативных российским, – президент Белоруссии Александр Лукашенко окончательно подтвердил свой отказ от союзнических отношений с Россией.

При этом Запад не будет безвозмездно помогать Белоруссии – Минск может рассчитывать лишь на кредиты, которые окончательно убьют экономику страны и промышленный сектор, а крупнейшие предприятия перейдут под контроль транснациональных корпораций.

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Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Богдан Безпалько.

«Для того, чтобы построить нефтепровод до Балтики или до Польши, насколько мне известно, требуется закупка единовременно порядка 700 тысяч тонн нефти и постройка 240 километров трубопровода от Гданьска до территории Белоруссии.

Что касается балтийского трубопровода, может быть, там расстояние будет короче, но финансовые затраты, в любом случае, на него будут значительными. Здесь дело даже не в этом.

Я сейчас не затрагиваю вопрос трубопровода Одесса-Броды, который работал в последний раз в 2011-м году, и по некоторым источникам, из которого даже была выкачана технологическая нефть, то есть, его придется заполнять. А то, что сама закупка 60% нефти за рубежом, по более высокой мировой цене, существенно снизит рентабельность белорусской нефтепереработки.

То есть, те 25% валютной выручки, которые зарабатывала Белоруссия на российской нефти, они очень сожмутся, просто, в виду того, что придется закупать нефть по гораздо более высоким ценам и существенно тратиться на логистику. Если бы даже Россия продавала по цене выше мировой, то в любом случае выгоднее было бы покупать у России, просто потому, что транспортное плечо меньше.

Безусловно, это риторика, которая направлена на то, чтобы в очередной раз поторговаться, в очередной раз оказать давление на нашу страну. С моей точки зрения, это демонстрирует, что Белоруссия уже перестала быть нашим союзником.

Подобного рода акции и мероприятия лишь укрепляют негативное отношение к белорусскому президенту и белорусскому политическому руководству, а никак не способствуют тому, чтобы Россия шла к нему на уступки», – делает вывод Безпалько.

«Я не верю в то, что Запад будет финансировать Лукашенко, тем более в тех объемах, в которых финансировала Россия. Это от одного до десяти миллиардов долларов в год. Запад может предоставить кредиты на кабальных условиях, может обязать Белоруссию провести ряд болезненных реформ, которые, в конце концов, приведут к реальной распродаже всего белорусского имущества и падению уровня жизни населения.

Белоруссии придется переживать начало 90-х годов, которое у нас у всех осталось далеко позади. В этой ситуации – это будет означать смерть многих отраслей белорусской экономики, соответственно, выкуп самых интересных и ценных из них западными и транснациональными корпорациями», – добавил эксперт.