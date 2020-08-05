Лукашенко подвёл к трагедии белорусский народ

05.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Своими заявлениями во вчерашнем послании белорусскому парламенту и народу президент этой страны Александр Лукашенко поставил под угрозу благосостояние населения республики.

Белоруссия сможет жить достойно только в союзе с Россией – на интеграцию с Западом у нее не хватит ресурсов.

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Об этом в эфире интернет-канала Владимира Соловьева заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт также подчеркнул, что в случае разрыва отношений с РФ, и попытки втянуть в ЕС Белоруссию по примеру Украины, республика может перестать быть целостной.

«То, что сделал Александр Григорьевич Лукашенко, по моему, это трагическое событие для Белоруссии, прежде всего. Потому что Белоруссия – это не Украина и не Прибалтика, которая 20 лет назад сдалась западным хозяевам и прекрасно себя чувствует под западным сапогом.

С Белоруссией, кстати, так не получится – целиком ее сдать. И это даже не Украина с ее землями и тем, что у нее есть. Белоруссия может жить достойно только вместе с Россией. Как это будет называться я не знаю, но только совместной жизнью может жить достойно Белоруссия.

А сегодня Лукашенко сказал: «Интеграции не будет, и совместной жизни не будет». И это печальная новость для вех жителей Белоруссии, прежде всего. Потому что их уровень, качество жизни и все, что связано с гуманитарной сферой, приносится в жертву сиюминутной тактической схеме легитимизации Лукашенко на посту президента Белоруссии», – заявил Куликов.