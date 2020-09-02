Лукашенко подыгрывал Украине в самые «горячие» дни конфликта на Донбассе

02.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Ближайший союзник России – братская Белоруссия на деле зачастую оказывается не самым верным партнером. В критические моменты Александр Лукашенко начинал «вилять» и подставлял подножку, при этом получая дотации от России.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политический обозреватель Максим Юсин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Юсин подчеркнул, что в самую горячую фазу войны на Донбассе Лукашенко сотрудничал с украинской властью, продавал топливо для ВСУ и «сливал» информацию о передвижениях российских военных.

«Конечно, мы не можем себе позволить рассматривать Белоруссию не просто как противника, а даже как оппонента – это ближайшая к нам страна и братский народ. Но, к сожалению, вот такой вот руководитель, который 26 лет демонстрировал удивительное умение нас «доить», мало чего давая взамен и получая очень серьезные деньги, которые позволяли ему удержать на плаву собственную экономику, – в ответ то какую-то интригу проворачивал, то пытался нас с Западом столкнуть, то шантажировал сменой геополитической ориентации.

В самый тяжелый момент, когда в разгар пандемии упали нефтяные цены практически до нуля, и все поставщики искали надежные рынки сбыта, кому же хотя бы эти несколько критических месяцев нефть поставлять, наш, казалось бы, самый надежный союзник – Белоруссия, – заявляет демонстративно о том, что покупает нефть в США.

Ну, к счастью для России, остался китайский рынок и, к счастью, этот критический момент не затянулся. Но выводы-то мы делаем, тем не менее.

Более того, в том, что касается Лукашенко, тоже не будем забывать как он себя вел в 14-15 годах, когда была горячая фаза конфликта в Донбассе, я вскоре после этого приезжал в Минск и общался с нашими представителями там, и с официальными лицами в Москве, кто занимается белорусским направлением. Тоже мне говорили открытым текстом, что из Минска шла информация в Киев о передвижениях наших войск вдоль границы.

То, что украинские танки, воевавшие в Донбассе, снабжались белорусским горючим, произведенным из российской нефти – это тоже факт. И факт – то, что белорусы, которые воевали на стороне республик Донбасса, возвращаясь к себе на родину, сразу же сажались в тюрьму.

И очень тесные были, замечательные отношения между Лукашенко и Петром Порошенко – это его был чуть ли не ближайший партнер в ближнем зарубежье. Вот такой вот у нас союзник», – заявил Юсин.