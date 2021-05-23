Лукашенко поймал Нехту

23.05.2021, Москва, Елена Острякова

Роман Протасевич – один из основателей польского телеграм-канала «Нехта», координировавшего массовые беспорядки в Белоруссии в прошлом году, был сегодня задержан в аэропорту Минска.

Он летел на самолете Вильнюс-Афины ирландской авиакомпании Ryanair. Как сообщили в пресс-службе Минского аэропорта, пилоты сами запросили экстренную посадку из-за сообщения о минировании, хотя самолет был уже почти над границей с Литвой.

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Литовскому изданию «Делфи» рассказали несколько иную историю. По словам руководителя отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта Лины Бейшене, ирландский самолет запросил экстренную посадку в Минске, потому что между экипажем и одним из пассажиров произошел конфликт.

Как стало известно позже, президент Белоруссии Александр Лукашенко лично отдал распоряжение поднять в небо боевой самолет. Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и, в случае необходимости, оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2.

Белорусские саперы осмотрели самолет, включая багаж пассажиров, и ничего не обнаружили.

Протасевича задержали, когда пассажиров отправили на повторную проверку документов.

Как уже после этого сообщило националистическое белорусское издание «Наша Нива», основатель «Нехты» якобы еще из Афин сообщил друзьям о странном пассажире, который стоял в очереди на регистрацию сзади него. Гражданин сфотографировал документы Протасевича, а потом развернулся и ушел из очереди.

Работающий на американские спецслужбы автор фейковых «расследований» Христо Грозев посетовал, что Лукашенко удалось успешно провести спецоперацию по сценарию сорванной украинской попытки, когда прошлым летом аналогичным образом пытались посадить в Одессе самолет с 33 бывшими ополченцами Донбасса (история с 33 богатырями в российской версии или «вагнеровцами» в украинской). Кстати тогда именно неуклюжее вмешательство Лукашенко и сорвало спецоперацию.

У провластных белорусских каналов другая версия сегодняшнего задержания. Якобы внимание спецслужб к аварийной посадке ирландского лайнера привлек беглый блогер Анатолий Мотолько, который подозрительно запаниковал в соцсетях. Так Протасевич и был обнаружен среди пассажиров.

Протасевич во время интервью Дудю

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела против Протасевича и второго основателя «Нехты» Семена Путило еще в ноябре прошлого года. Они привлекаются по статьям «организация массовых беспорядков», «организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок» и «совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности». Оба были объявлены в межгосударственный розыск.

Отметим, что максимальные тюремные сроки по указанным статьям составляют 15 и 12 лет. Однако «Нехта» поспешил написать, что Протасевичу в Белоруссии угрожает смертная казнь.

Этот тезис сейчас усиленно разгоняют по соцсетям. Змагары устроили шабаш на сайте Ryanair, обвиняя авиакомпанию в том, что они «убила пассажира».

Протасевич во время интервью Гордону

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская потребовала от Ryanair и Международной организации гражданской авиации начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Белоруссии из ICAO. Ее советник Франак Вечерко сравнил действия властей Белоруссии и действиями сомалийских пиратов.

На государственном уровне на инцидент отреагировал первым президент Литвы Гитанас Науседа. Он призвал НАТО и Евросоюз немедленно отреагировать «на угрозу, исходящую от белорусского режима для международной гражданской авиации».

Беглая оппозиционерка Ольга Карач, которая недавно пугала своих подписчиков историями о том, как «Лукашенко травит своих оппонентов даже в Европе», продолжает нагнетать.

«Ситуация с Романом доказывает то, что даже за границей белорусы не находятся в безопасности: режим раскинул свои преступные сети по всем странам, чтобы подавить протесты белорусов в любой точке мира. Никто из нас не застрахован от того, что силовики не придут домой или не развернут самолёт», – написала Карач.

Панику среди беглых поддержал провластный белорусский политолог Александр Шпаковский, который пообещал, что «следующим» будет его оппозиционный коллега Дмитрий Болкунец, который недавно уже бежал из Москвы в Европу, опасаясь преследований Лукашенко.

Тележурналист Григорий Азаренок считает, что истинные причины паники политэмиграции в другом – они боятся, что Протасевич начнет давать показания и сольет подельников и западных кураторов.

«А знаете, почему сейчас так бомбит у змагаров? А потому что Ромка рыбка крупная. И очень много, оочень много знает о кураторах», – написал Азаренок.

Его словам практически подтвердили польские телеграмеры. Они сообщили, что сами срочно удалили аккаунты Протасевича в «Фейсбуке» и «Инстаграме», чтобы его переписка не попала в руки белорусского КГБ.

Интересно, что сам Протасевич еще недавно публично глумился по поводу запросов Белоруссии о депортации его из Польши.