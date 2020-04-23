Лукашенко: Пока нет причин для изоляции городов и комендантского часа

23.04.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что нельзя отмахиваться от противоэпидемических рекомендаций ВОЗ, но считает из слишком чрезмерными, учитывая ситуация в стране.

Об этом он заявил сегодня на совещании по поддержанию экономики в условиях коронавируса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меры, предложенные ВОЗ должны быть обязательно изучены. Нельзя от них отмахиваться. Но если они нам рекомендуют вплоть до комендантского часа ввести, я еще раз подчеркиваю: надо введем и комендантский час. Надо – изолируем города, поселки и деревни. Но разве сегодня такая стоит проблема перед страной?

Нет. Поэтому мы не отмахиваемся от рекомендаций, но мы должны из комплекса рекомендаций и нашего опыта действовать соответственно. Нельзя действовать на авось и нельзя делать на всякий случай, мол, хуже не будет. Хуже-то не будет, но если мы будем в больнице держать здоровых людей, то нам потом коек не хватит больных госпитализировать», – сказал Лукашенко.

Напомним, ВОЗ помимо прочего рекомендовала Белоруссии отказаться от проведения массовых мероприятий и ввести дистанционное обучение. При этом смертность носителей коронавируса в Белоруссии хотя и несколько возросла, но пока остается на низком уровне (6 человек на миллион населения, в РФ – 4) в сравнении Италией, Испанией, Франций, Бельгией, Великобританией, Нидерландами, США, опережающими по этому показателю постсоветские страны в десятки раз.

Лукашенко, напротив, принял решение с этой недели возобновить занятия в школе, хотя ранее по просьбам родителей дважды отменял занятия. Массовые мероприятия в Белоруссии также по-прежнему не отменены. Так, сегодня вечером в центре Минска пройдет очередная репетиция военного парада, назначенного на 9 мая.