«Лукашенко показал, что Путина можно обмануть»

17.07.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко публично и безнаказанно обманывает руководство России. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил обозреватель Эдуард Чеснаков.

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«В чем опасность самого кейса Лукашенко? Что он показал, что Путина можно обмануть. Ведь Путин – он добрый царь. У него есть много недостатков, но он добрый царь. И в какой-то мере доверчивый.

Лукашенко говорил полтора года назад: отзовите посла Бабича, потому что впервые за двадцать лет Бабич вдруг стал говорить: «а как же так получается, что мы, по сути, субсидируем Белоруссию, а она в ответ проводит дерусификацию»?

Лукашенко сказал: «отвозите Бабича, начну интеграцию!». Отозвали. В итоге — не начал. Год назад была встреча на Валааме, где, ну, послухам, на иконах поклялся Александр Григорьевич, ну, начну! Вот начну интеграцию с Россией. Не начал. Потом он говорил, ну, начнут там к 20-летию подписания соглашения 99-го года, в нынешнем декабре, то есть. Не начал. И Путин, он же добрый человек, вот он ему верит. И получается, что это можно его так безнаказанно обмануть?» – сказал Чеснаков.

С ним согласился сбежавший в Лондон либеральный журналист Олег Кашин.

«Россия шлет в Белоруссию, действительно, матерого такого представителя глубинного государства Бабича. Человека с настолько загадочной биографией, что даже люди в тех же телеграм-каналах, которые писали, что он может быть преемником, выглядели не идиотами. Почему бы ему не быть преемником, если он настолько матерый? И вот он приезжает в Белоруссию, последовательно делает ряд публичных заявлений, которые заставляют, наверное, весь белорусский политический класс ненавидеть этого Бабича. Потом Лукашенко уже говорит, ну, что это за Бабич такой, пускай он отсюда проваливает. И он проваливает. Великая Россия поднимает свои великие руки кверху и отступает на заранее заготовленные позиции, как она отступала от Минска в 41-м», – сказал Кашин.