Лукашенко похвастался бомбами «мощнее, чем Хиросима и Нагасаки»

Елена Острякова.  
14.06.2023 10:50
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен


Президент Белоруссии Александр Лукашенко, не боится, что его страна станет целью для Запада после размещения российского тактического ядерного оружия.

Об этом он заявил в интервью тележурналистке Ольге Скабеевой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, не боится, что его страна станет целью для Запада после...

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«Сел я и думаю: буду я целью. А сейчас я кто? Сейчас я еще большая цель. Да еще такая, что мне ответить сложно. Целью мы были всегда. Нас порвать на куски с 2020 года хотели. Против ядерной страны, страны, которая обладает ядерным оружием, никто еще не воевал», – сказал Лукашенко.

Он похвастался мощностью ТЯО, которое планируется разместить в Белоруссии.

«Мы ракеты и бомбы получили от России. Бомбы в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки. Там больше 80 тысяч мгновенно погибли от одного удара. А здесь одна бомба в три раза мощнее. Это под миллион человек погибнет сразу. Не дай Бог, применять это оружие

Как только все завезем, оно будет рассредоточено по Беларуси. У нас же хранилищ этих, как собак в деревне. Серьезно. У нас их было много. Мы их уже пять-шесть восстановили. Будем больше восстанавливать. И мы рассредоточим. Мы не будем же держать в одном месте», – сказал Лукашенко.

Он уверяет, что в случае опасности для Союзного государства, промедлением с нанесением ядерного удара не будет.

«Вот часто слышу: «А, вот это российское оружие. Без России он не применит». Слушайте, если начнется война, я чего, буду смотреть по сторонам? Да нет. Снял трубку, где бы он ни был. Он позвонил – я снял трубку в любой момент. Даже вот сейчас. Поэтому что тут за проблема – согласовать нанесение какого-то там удара. Это не вопрос. Тут спорить даже нечего. Тут мы уже договорились. Пусть враги, Оля, трепещут», – сказал Лукашенко.

 

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