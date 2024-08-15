Лукашенко похвастался, как избавил Россию от необходимости проводить мобилизацию

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Украина была вынуждена вернуть свои войска к границе с Белоруссией после того, как аналогичные маневры сделал Минск. Это произошло после залета украинских БПЛА в Белоруссию.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Россия-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они же перебросили дополнительные подразделения к нашей границе, когда увидели, что мы формируем соответствующие подразделения. Они заняли свои позиции. Позиции, которые нами определены были давно. Я сторонник того, чтобы мы предусматривали все. Если вдруг время «Ч» – каждое подразделение должно выйти и встать на свою позицию», – рассуждал Лукашенко.

По его словам, с белорусской стороны к границе переброшено более 20 батальонно-тактических групп, «чтобы не допустить прорыва».

Ранее в России Лукашенко многие обвиняли в том, что он отвел свои войска от границы, и это позволило ВСУ освободить части для атаки на Курскую область.

Сейчас белорусский лидер оправдывается тем, что не хотел увеличивать линию фронта на 1200 км.

«Курск это показал. Что нужно проводить мобилизацию, чего хочет Запад от России, чтобы изнутри взбудоражить общество», – то ли беспокоился, то ли иронизировал Лукашенко.