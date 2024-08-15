Лукашенко похвастался, как избавил Россию от необходимости проводить мобилизацию

Елена Острякова.  
15.08.2024 22:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 241
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина была вынуждена вернуть свои войска к границе с Белоруссией после того, как аналогичные маневры сделал Минск. Это произошло после залета украинских БПЛА в Белоруссию.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Россия-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина была вынуждена вернуть свои войска к границе с Белоруссией после того, как аналогичные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Они же перебросили дополнительные подразделения к нашей границе, когда увидели, что мы формируем соответствующие подразделения. Они заняли свои позиции. Позиции, которые нами определены были давно. Я сторонник того, чтобы мы предусматривали все. Если вдруг время «Ч» – каждое подразделение должно выйти и встать на свою позицию», – рассуждал Лукашенко.

По его словам, с белорусской стороны к границе переброшено более 20 батальонно-тактических групп, «чтобы не допустить прорыва».

Ранее в России Лукашенко многие обвиняли в том, что он отвел свои войска от границы, и это позволило ВСУ освободить части для атаки на Курскую область.

Сейчас белорусский лидер оправдывается тем, что не хотел увеличивать линию фронта на 1200 км.

«Курск это показал. Что нужно проводить мобилизацию, чего хочет Запад от России, чтобы изнутри взбудоражить общество», – то ли беспокоился, то ли иронизировал Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть