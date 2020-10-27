Лукашенко поклялся, что его «президентская жизнь» на исходе

27.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделает все, чтобы готовящиеся изменения в конституцию соответствовали воле белорусского народа.

Об этом он заявил сегодня на совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания, на котором должны быть утверждены изменения в конституцию Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все будет так (и конституция, и вопросы будут решаться), как решит только белорусский народ. Это не пустые слова, это моя клятва. На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ», – сказал Лукашенко.

Напомним, на конституционной реформе как форме выхода из политического кризиса в Белоруссии настаивает России. По мнению экспертов, после внесения изменений в основной закон должны состояться внеочередные президентские выборы без участия Лукашенко. Белорусский президент уже пообещал представителям оппозиции, находящимся в СИЗО, что этот президентский срок станет для него последним.