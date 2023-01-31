Лукашенко покорил Зимбабве

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Ликованием встретили президента Белоруссии Александра Лукашенко сотни сторонников лидера Зимбабве Эммерсона Мнангагвы в аэропорту Хараре.

Лукашенко прибыл в Зимбабве с государственным визитом, это наивысший протокольный статус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На летном поле люди что-то скандировали, размахивали государственными флажками и игрушками крокодилов. На Лукашенко водрузили большой венок из цветов, местные артисты исполнили для него национальный танец. В честь белорусского президента был выстроен почетный караул и дан артиллерийский салют.

Лукашенко и Мнангагва ехали на одном автомобиле, на котором были установлены два президентских штандарта. У них состоялся неформальный ужин.

Белоруссия с Замбабве подписали соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству, о взаимном признании документов об образовании, а также об установлении побратимских отношений между городами Минск и Хараре.

Белоруссия открыла посольство в Зимбабве и ожидает, что в скором времени и в Минске появится диппредставительство Зимбабве.

«Если зимбабвийской стороне будет интересно создание совместных производств в Зимбабве и в Беларуси, мы готовы на это идти. Получая сырье из Зимбабве, мы будем вместе с вашими специалистами перерабатывать это сырье на предприятиях в Беларуси. И, таким образом, делить соответствующую прибыль. Также мы приветствуем вхождение зимбабвийского капитала в капитал наших предприятий. Мы также не исключили с президентом работу по бартерным схемам. Вы должны знать, что там, в центре Европы, есть такая страна – Беларусь, которая всегда готова подставить вам плечо в любой ситуации», – сказал Лукашенко.

Он подарил Мнангагве трактор для его личного подсобного хозяйства и обратился на церемонии к зимбабвийскому народу.

«Санкции американцы ввели против вас не потому, что вы не демократичны. А потому, что вы решили взять под контроль свою страну и полезные ископаемые. Вы не пускаете сюда разного рода международных проходимцев и жуликов, чтобы они пользовались вашими недрами. Вас будут усиленно раскачивать, чтобы посеять смуту в вашем обществе, вас будут ставить на колени. И вы выдержите, если не допустите столкновения из-за иллюзорных обещаний Запада и Америки», – сказал Лукашенко.

Его речь неоднократно сопровождалась аплодисментами.

Белоруссия уже поставила Зимбабве более 1,8 тыс. тракторов и около 80 зерноуборочных комбайнов. Дан старт третьей фазе этой программы на сумму свыше $66 млн. Она предполагает более 3,7 тыс. единиц тракторной техники и 60 комбайнов в течение ближайших полутора лет.

Для нужд местных муниципалитетов в Зимбабве начаты поставки пожарных автомобилей белорусского производства. Кроме того, в Зимбабве уже успешно эксплуатируется карьерная техника БЕЛАЗ. В ближайшее время поступит 30 самосвалов БЕЛАЗ.