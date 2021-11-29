Лукашенко: «Польские мерзавчики хотят разрушить ЕС»

29.11.2021  13:44 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, ЕС, Политика, Польша


Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в стремлении разрушить Евросоюз.

Об этом он заявил сегодня на совещании в Минобороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в стремлении разрушить Евросоюз. Об этом он заявил...

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«Обстановка на западной границе непростая. Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера, обратили внимание, куда Моравецкий поехал (премьер-министр Польши. – ред) – в Великобританию. Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз», – отметил президент.

«Американцам не нужны партнеры, которые могут стать вровень с ними. Как только европейцы ввели свою валюту евро (а это угрожает доллару), так начались проблемы в евроатлантической блоке. Я уверен, что не случайно вышла Великобритания из ЕС. И сейчас ставка делается на Польшу. Они уже открыто начинают заявлять: закончатся дотации из Евросоюза, нам он не нужен. Все делается для разрушения ЕС», – сказал Лукашенко.

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