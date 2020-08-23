Лукашенко получил от России гигантские деньги – и никакой благодарности

23.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Александр Лукашенко все годы пользовался огромной дотационной поддержкой России, однако Москва закрывала глаза на противоречащие интеграции действия белорусского президента, предпочитали молчать и федеральные СМИ.

Об этом в эфире YouTube-канала «РИ» заявил политический эксперт Евгений Михайлов, бывший губернатор Псковской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не считаю, что мы теряем сейчас Белоруссию, я считаю, что она давно уже потеряна. И вот эта вся ситуация создана Лукашенко, то есть он получал от нас довольно большие дотации, оценки примерно за 8 лет 100–150 миллиардов долларов – это большие дотации. Но при этом он не говорил, что Россия помогает, вы посмотрите его риторику за последние 20 лет, вы не увидите вообще слова благодарности России – постоянно, что-то там мы ему не додали, какие-то там претензии. Я уверен, что население Белоруссии, по крайней мере, сейчас начали говорить, месяц назад не подозревало, что Россия фактически субсидирует Белоруссию в значительных объемах, очень больших», – заявил эксперт.

«На этой базе он создал определенный уровень жизни в Белоруссии и неплохой, близкий к российскому, имидж, картинку, а, скажем, картинка Витебской, Могилевской или Гомельской областей лучше, чем приграничная область России (Смоленск, Брянск, Псков). То есть их лучше финансировали, и на этой базе он говорил, что: «Извините, в России какой-то бардак, олигархи, чеченцы, война какая-то, а в Белоруссии у нас спокойно, стабильно все хорошо». И на этой базе, вот эта вся дерусификация, белорусизация ползучими темпами, но реально шла.

Основная моя претензия к нему: если 20 лет назад – и он сам, и все говорили, что большинство населения было «за» воссоединение, хотя бы в рамках Союзного государства, углубления и интеграции, то сейчас большинство вряд ли «за». И это его работа», – добавил Михайлов.