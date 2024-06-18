Лукашенко получил право неформально управлять Россией – Минченко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко входит в состав «Политбюро 2.0», элитной группы, реально управляющей Россией.

Об этом в интервью политологу Семену Уралову заявил политтехнолог Евгений Минченко, придумавший модель «Политбюро 2.0», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По нашему мнению, кооптированным членом «Политбюро 2.0» сегодня является президент Белоруссии Александр Лукашенко, потому что сегодня эта страна и эта площадка настолько важны для России, что у Лукашенко уже есть право на слово и позицию, и когда обсуждаются какие-то внутренние вопросы. Это произошло, когда Лукашенко разрешил использовать территорию Белоруссии для ввода войск на территорию Украины», – сказал Минченко.

По его мнению, в «Политбро 2.0» сейчас входят зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Николай Патрушев, премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель «Ростеха» Серегей Чемезов, Роснефти — Игорь Сечин, мэр Москвы Сергей Собянин, а также ряд крупных предпринимателей, таких как Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко и Юрий Ковальчук.