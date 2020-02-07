Лукашенко получит нефть из США только в обмен на статус официального вассала

07.02.2020, Москва, Михаил Рябов

Анонсированные поставки американской нефти в Белоруссию могут быть осуществлены на приемлемых для официального Минска условиях только в обмен на вассальный антироссийский статус, как у соседней Польши.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил эксперт рынка энергетики Рустам Танкаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белоруссия просчитывает вариант поставок нефти из США. Но рассчитывать, что американцы будут поставлять Минску дешевую нефть, конечно, нельзя. Будут политические условия… Аналогии есть. Польша покупает газ в Штатах на 25% дешевле, чем у России. Еще в ноябре 2018-го года конгресс США решил дотировать эти поставки на общую сумму в 1 млрд долларов из бюджета США… И белорусы, возможно, рассчитывают на ту же самую схему», – сказал эксперт.

Он призвал внимательно прочитать стенограмму речи госсекретаря Майка Помпео – там говорилось именно о поставках нефти по конкурентным ценам.

Впрочем, уточнил Танкаев, в отличие от Польши, рассчитывать на американские скидки Минску будет сложнее.

«Одно дело – влить миллиард долларов в бюджет союзника по НАТО Польшу. А вот желание склонить Белоруссию к «украинскому варианту» – это все таки пока сомнительно. Влияние России там еще слишком сильно», – сказал собеседник издания.