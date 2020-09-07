Лукашенко поменяет конституцию под сына и снова обманет Москву

07.09.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко затянет проведение конституционной реформы и использует ее, чтобы передать власть сыну.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera рассказал заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Первая версия, что Лукашенко красиво уходит. Проводит референдум по изменениям в конституцию, не вписывается в них и уходит. Но эта версия полностью отдает все в руки Лукашенко, который, мы понимаем, никуда уходить не собирается. Новую конституцию он будет делать не менее года. Все понимают, что он ее будет делать под себя.

Он конечно снимет часть функций с поста президента, но кому он их передаст. По той версии, которая лежит у него на столе, он перекинет их на новый пост – вице-президента, который займет его сын Виктор Лукашенко. Этим они будут развлекаться год, если не больше, потом еще год парламентские выборы, президентские. Все в руках Лукашенко, так и пять лет пройдет», – рассуждает эксперт.

Он также не верит, что Лукашенко будет способствовать интеграции России и Белоруссии.

«Предположим, он все подписал. Первые его словам после этого будут: дайте ресурс. Нефть, газ, денег. Подписали – поддержите партнера. Мы даем – Лукашенко расправляет крылья. Он уходит от угрозы дефолта, и зачем ему тогда интеграция. Мы этот цикл проходили несколько раз. Мы спасали Лукашенко в 96-м году и 2010 году. Каждый раз он уверял, что поумнел и все понял. И что?», – риторически вопрошает Суздальцев.

При этом эксперт уверен, что Лукашенко будет продолжать действовать в интересах Запада.

«Все разговоры о том, что закроется транзит на Клайпеду, ложь. Ничего этого не будет, даже технически это сделать невозможно. Лукашенко просто делает авансы в сторону России. Ни одно предприятие с западным капиталом на территории Белоруссии не пострадает. Это прекрасно знают на Западе. Российские можно громить.

Это все лицемерие невероятное и пустая риторика. То, что Лукашенко внесли в санкционные списки, это тоже для него хорошо. Он говорит Москве: видите, ко мне Запад применяет санкции. Вы поймите, Лукашенко выгоден Западу. Они всегда его поддержат, потому что кормушка – в России», – подытожил Суздальцев.