Лукашенко помиловал экстремистку Сапегу – Кожемяко прилетел встречать

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал россиянку Софию Сапегу.

Она отбывала 6-летний тюремный срок за экстремизм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В дни Беломайдана Сапега была редактором польского тг-канала «Черная книга Беларуси», публиковавшего личные данные силовиков, чиновников, журналистов и членов их семей.

Забирать ее приехал губернатор Приморья Олег Кожемяко. По его словам, к нему обратился за помощью отец Сапеги, проживающий в крае. После этого губернатор принялся уговаривать белорусского президента.

«По нашему обращению вчера Александр Григорьевич подписал указ о помиловании. Думаю, что такой шаг имеет и для тебя значение. Владивосток ждет тебя», – сказал Кожемяко на ступенях тюрьмы.

Сапега подавала прошение о помиловании еще в июне прошлого года, уверяя, что встала на путь исправления. Тогда Лукашенко высказался за передачу экстремистки в Россию, отметив, что ему «жалко девчонку».

В Белоруссии негативно восприняли эту новость, поскольку перед переводом в колонию Сапега успела дать интервью оппозиционным СМИ, в котором заявила, что считает свою работу на экстремистском тг-канале «правильной». Через полгода в январе 2023 года ей было отказано в помиловании. Мотивировали это тем, что она не отбыла половину своего срока.

В апреле появилась информация о том, что Сапега может быть передана в Россию, гражданкой которой является. Там она должна отсидеть остаток тюремного срока, к которому ее приговорили в Белоруссии. В МИД РФ допускали возможность выхода по УДО, но внезапно случилось помилование.

«Хочется поблагодарить Президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс. Он дан был далеко не многим, а мне действительно очень повезло», – заявила журналистам Сапега на ступенях тюрьмы.

Сапега была задержана в 2021 году вместе с создателем другого экстремистского канала «Нехта» Романом Протасевичем, когда самолет, на котором они летели, совершил экстренную посадку в Минске из-за угрозы минирования. Приговор ей был вынесен в мае 2022 года. В ходе следствия она дала показания на 20 своих соучастников, которые были арестованы и осуждены. В конце мая Лукашенко помиловал и Протасевича, приговоренного к 8 годам колонии. Он активно сотрудничал с властями.

«Лукашенко Александр Григорьевич добрый очень. И нередко ему эта доброта боком выходила», – прокомментировал помилование белорусский политолог Александр Шпаковский в своем тг-канале.

Либеральный журналист Алексей Нарышкин считает, что помилование Сапеги стало частью губернаторской предвыборной кампании Кожемяко.

«Ну и что, если выборы? Он спас человека, земляка, владивостокскую девушку… Вырвали из рук палачей», – ответил ему в своем тг-канале либеральный профессор ВШЭ Андрей Суздальцев.

Сапега всю жизнь прожила в Белорусии, а потом училась в Литве. Ее родители в разводе.