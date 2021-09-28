Лукашенко пообещал белорусам разумных «пераменаў»

Референдум по новой редакции конституции Белоруссии состоится не позже февраля 2022 года.

Об этом сегодня на расширенном заседании Конституционной комиссии заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы пообещали провести референдум по конституции. От нас требовали «пераменаў» и не только «пераменаў». Мы сами понимаем, что суть жизни и состоит в том, чтобы постоянно меняться. Только на пользу. Перемены – это не ломка, а эволюционное развитие. Мы в этом уже определились.

Конституция нужна, потому что нужно нормальное движение вперед. Будем подразумевать под этим перемены. Это разумно, когда мы перемены осуществляем не с бухты барахты, а основываясь на фундаментальном. Это все должно быть законно», – сказал Лукашенко.