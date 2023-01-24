Лукашенко пообещал физически уничтожить «полк Калиновского»

Елена Острякова.  
24.01.2023 19:41
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Наемников, воюющих на Украине под брендом «полк Калиновского» и националистическими флагами, в Белоруссии будут уничтожать по законам военного времени.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наемников, воюющих на Украине под брендом «полк Калиновского» и националистическими флагами, в Белоруссии будут...

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«Все эти «калиновцы», хоругви… будут отвечать не просто по закону. С ними будет разговор один: на уничтожение. Они это понимают. Если, конечно, выживут. Их же толкают в хоругви и к «калиновцам». «Калиновцы» в Украине, хоругви в Литве и Польше. Официальные власти от них пытаются дистанцироваться. Мы это прекрасно видим. Мы четко понимаем и знаем.

Их на фронт отправляют в Украину: «Идите на фронт, тренируйтесь. Натренируетесь – поедете в Беларусь свергать власть. Устроите там шабаш, войнушку». Недавно на фронте попали под обстрел. Немало погибло, но калеками ведь сколько осталось. Кому они сегодня нужны? Никому. Но это их выбор. Они должны знать, что с ними будем разбираться по законам военного времени. Президент Зеленский их на коляске по хоккейной площадке катать не будет», – сказал Лукашенко.

Недавно Батька организовал овацию на ледовом стадионе для ополченца Донбасса Павла Прохоренко, который потерял ногу и приехал в Минск лечиться. Лукашенко лично катил его коляску кругом почета.

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