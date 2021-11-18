Лукашенко пообещал Меркель выдворить 5 тысяч мигрантов в обмен на гуманитарный коридор для 2 тысяч

Самолет с 374 мигрантами с Ближнего Востока вылетел сегодня в Багдад из Национального аэропорта Минск. Эвакуационный рейс организовало Посольство Ирака в Москве.

Накануне вечером состоялся второй телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Вот, первые результаты бесед Лукашенко с уходящим канцлером ФРГ. Кажется, мигрантов начинают отправлять восвояси. Потому-то ЕС и не ввёл санкции против аэропорта “Минск”. А кто здесь главный миротворец? Путин, конечно», – написал в своем телеграм-канале либеральный российский политолог Станислав Белковский.

В своих выводах он опирался очевидно на слова министра иностранных дел Эстонии Эва-Марии Лийметс, которая заявила, что Лукашенко выдвинул условием прекращения миграционного кризиса на границах ЕС признание его президентом и отмену санкций против Белоруссии.

Утверждение эстонского дипломата опровергла пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт. Она сказала, что такая торговля «ниже достоинства президента», и посоветовала Лийметс затребовать стенограмму разговора белорусского и немецкого лидера прежде, чем давать комментарий.

«Механизм, который предложил президент, был следующий. ЕС создает гуманитарный коридор для 2 тысяч беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать, насколько это возможно, и при их желании остальным 5 тысяч вернуться на родину. Ангела Меркель по договоренности будет вести переговоры с ЕС по организации гуманитарного коридора в Германию. На сегодня мы свои обязательства выполняем. С стороны ЕС пока не выполнено ни одного обязательства. ЕС даже не приступил к переговорам на уровне экспертов», – сказала Эйсмонт.

Она дала понять, что первый самолет из Минска в Ирак с мигрантами может стать и последним.

«Остальные продолжают настаивать на обеспечении гуманитарного коридора в Западную Европу. Прежде всего, в Германию. Пока они категорически отказываются улетать, но мы будем над этим работать», – сказала Эйсмонт.

Ее возмутили публикации в европейских СМИ, которые трактуют недавние столкновения мигрантов с польскими пограничниками «как победу не только над Беларусью, но и над Россией». Пресс-секретарь сообщила, что президент на совещании в миграционными службами поручил максимально содействовать возвращению на родину и «выполнению других их пожеланий».

«Условие одно. Силой выталкивать в Сирию или другие страны мы никого не будем», – подытожила Эйсмонт.

Это означает, что в случае, если ЕС откажется открывать гуманитарный коридор в Германию для мигрантов, сосредоточенных сейчас на польской границе, к ним присоединятся 5 тысяч человек, которые обретаются в Минске и других крупный городах Белоруссии.

После недавнего побоища с поляками мигранты переместились из палаточного лагеря в логистический центр на территории Гродненской области. Деньги на обустройство выделил ЕС через общественные организации. В этом огромном ангаре люди спят на полу, зато в тепле. При желании они могут вновь переместиться к границе – неподалеку.

Глава белорусского Союза журналистов Андрей Кривошеев не считает, что миграционный кризис полностью преодолен.

«Не факт, потому люди, которые стремятся попасть в ЕС через Минск, все равно пребывают. Я могу судить по количеству людей, которые находятся сейчас в Минске, их меньше не становится. Они будут пробовать новые способы, новые маршруты. Чем больше будет подключаться гуманитарных организаций, целых городов и общин в ЕС, тем вероятнее открытие гуманитарного коридора: авиа или по земле», – сказал Кривошеев в эфире youtube-канала «Соловьев LIVE».

Белорусский политолог Александр Шпаковский признался в своем телеграм-канале в наличии сценария, по которому на польскую границу стянутся еще и беженцы из Афганистана.

«Моей базовой гипотезой было, что с существенным нарастанием миграционного потока с афганского направления (в т. ч. сухопутного через Россию) проблеме перерастёт в серьёзную региональную угрозу с постепенным нивелированием устоявшегося на Западе представления о центральной роли Беларуси в создании миграционного кризиса на границе», – написал Шпаковский.

Он проводит аналогию между миграционным кризисов и войной на Донбассе. Предложив в 2014 году Минск в качестве площадки для переговоров, Лукашенко добился разморозки отношения Белоруссии с ЕС. То же самое может произойти и сейчас. Приток мигрантов заставит Европу пойти на «конструктивные переговоры».

Участившиеся звонки Меркель Лукашенко и главы европейской дипломатии Жозепа Бореля – министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею приятно удивили Шпаковского. Он считает, что теперь кризис разрешится быстрее, и афганцев стягивать не придется.