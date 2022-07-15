Лукашенко пообещал сохранить украинский язык в Белоруссии
Украинский язык всегда будет звучать в Белоруссии на музыкальном фестивале «Славянский базар».
Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, открывая фестиваль.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Чего бы нам это ни стоило, на открытии «Славянского базара» звучал украинский язык и будет звучать в том числе сегодня! Более того, он будет здесь звучать всегда!
Украина, братский украинский народ вернётся в свою семью, а мы сделаем все возможное, чтобы фестиваль жил. Чтобы сюда приезжали люди из разных уголков земли.
И пусть никто не сомневается: наша славянская душа все выдержит. В очередной раз перестрадает, и идеи добра, мира и справедливости вновь восторжествуют. И как бы Запад не пытался отделить нас железным занавесом, к нам продолжают приезжать гости из Европы и других континентов. Рядом с белорусами настоящие друзья, которые искренне разделяют нашу позицию», – сказал Лукашенко.
Он считает, что Украина выпала из славянского братства задолго до начала спецоперации.
«Сокрушительный удар был нанесен восемь лет назад прямо в самое сердце славянского мира – в белорусско-российско-украинское братство. И как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной операции. Тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности. Когда нам чудом удавалось привести на эту сцену украинцев, даже тех, которые давно живут в других странах», – сказал Лукашенко.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.