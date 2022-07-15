Лукашенко пообещал сохранить украинский язык в Белоруссии

Украинский язык всегда будет звучать в Белоруссии на музыкальном фестивале «Славянский базар».

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, открывая фестиваль.

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«Чего бы нам это ни стоило, на открытии «Славянского базара» звучал украинский язык и будет звучать в том числе сегодня! Более того, он будет здесь звучать всегда!

Украина, братский украинский народ вернётся в свою семью, а мы сделаем все возможное, чтобы фестиваль жил. Чтобы сюда приезжали люди из разных уголков земли.

И пусть никто не сомневается: наша славянская душа все выдержит. В очередной раз перестрадает, и идеи добра, мира и справедливости вновь восторжествуют. И как бы Запад не пытался отделить нас железным занавесом, к нам продолжают приезжать гости из Европы и других континентов. Рядом с белорусами настоящие друзья, которые искренне разделяют нашу позицию», – сказал Лукашенко.