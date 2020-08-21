Лукашенко попенял Путину и подколол Зеленского за Цепкало

21.08.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что стоит за перемещениями его бежавшего из страны оппонента Валерия Цепкало.

Сегодня он выступил перед работниками агрокомбината «Дзержинский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мой бывший помощник Цепкало с женой поехал в Россию. Я президенту (Путину) говорю: как это называть. Они его предупредили. Он – в Украину. Украина подумала, а чего нам иметь проблемы с Белоруссией. Никогда ж не было проблем. Всегда мне говорили: вы не введете войска с севера на Киев?

Уже сколько идет там бойня эта. Этого не случилось, потому что я пообещал. Он туда (в Киев) рванул – ему сказали: знаете, не хотим мы с Белоруссией ругаться. И где он осел – в Варшаве. И он смелый, делает заявления», – сказал Лукашенко.

Ранее в сети появилось видео, на котором украинские националисты отчитывают Цепкало за то, что он уклонился от ответа на вопрос о статусе Крыма. Белорусский президент оправдывается, что он в этих вопросах не разбирается.

Против Цепкало возбуждено уголовное дело в Белоруссии. В рамках Союзного государства он объявлен в федеральный розыск и в России.