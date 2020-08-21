21.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Лукашенко попенял Путину и подколол Зеленского за Цепкало


Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что стоит за перемещениями его бежавшего из страны оппонента Валерия Цепкало.

Сегодня он выступил перед работниками агрокомбината «Дзержинский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мой бывший помощник Цепкало с женой поехал в Россию. Я президенту (Путину) говорю: как это называть. Они его предупредили. Он – в Украину. Украина подумала, а чего нам иметь проблемы с Белоруссией. Никогда ж не было проблем. Всегда мне говорили: вы не введете войска с севера на Киев?

Уже сколько идет там бойня эта. Этого не случилось, потому что я пообещал. Он туда (в Киев) рванул – ему сказали: знаете, не хотим мы с Белоруссией ругаться. И где он осел – в Варшаве. И он смелый, делает заявления», – сказал Лукашенко.

Ранее в сети появилось видео, на котором украинские националисты отчитывают Цепкало за то, что он уклонился от ответа на вопрос о статусе Крыма. Белорусский президент оправдывается, что он в этих вопросах не разбирается.


Против Цепкало возбуждено уголовное дело в Белоруссии. В рамках Союзного государства он объявлен в федеральный розыск и в России.

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