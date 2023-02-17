Лукашенко попросил Путина не волноваться про импортозамещение

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил своего российского коллегу Владимира Путина в том, что импортозамещение в сфере оборонной промышленности в Союзном государстве продвигается успешно.

Об этом он заявил сегодня на встрече в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все, о чем мы договаривались с вами по обороне и безопасности, белорусская сторона 100% выполнила по прошлому году. И даже больше сделали, я потом вам расскажу. По микроэлектронике. Мы переживали, что мы очень были завязаны на импорт. Через неделю у меня совещание. Мы микроэлектронную промышленность, то, что было в Союзе, сохранили. Договорились с российскими компаниями, которые так же от Союза остались. Сегодня специалисты говорят: не переживайте, передайте Владимиру Владимировичу, мы выполним все необходимое. Чуть-чуть габариты будут больше, но мы знаем, куда идти и что делать», – сказал Лукашенко.

Он сообщил, что конкуренции между российским КАМАЗом и белорусским МАЗом больше нет.

«Раньше была конкуренция между КАМАЗом и МАЗом. Сейчас ее нет. Мы выпускаем комплектующие для КАМАЗа, а он делает для нас», – отметил президент РБ.

По его словам развивается кооперация в области авиастроения.

«Я вам хочу доложить, что белорусы делают для МС-21 и «Суперджет» до 1000 комплектующих. У нас два военных и один гражданский завод. Они раньше были ремонтными, сегодня уже производит комплектующие и, как мне доложили в правительстве готовы выйти на производство самолета МИГ-25, который себя хорошо в Украине показывает. Штурмовик, рабочая лошадка. Готовы белорусы производить при небольшой технологической поддержке РФ. То есть углубляемся, все делаем для того, чтобы преодолеть барьеры, которые нам искусственно создают. «Миролюбивым» странам не удалось нас так зажать, чтобы «лучшие умы» сбежали из наших стран. Импортозамещение все-таки продвигается», – резюмировал Лукашенко.