Лукашенко попросил у Путина новое оружие

16.09.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина предоставить новые типы вооружения.

Об этом он рассказал сегодня на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который сейчас находится в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые», – отметил белорусский президент.

Он также предложил России подумать над новыми военными учениями.

«Мы договорились с президентом России, что нам надо продолжить учения на территории Беларуси “Славянское братство”, которые проходят под Брестом. Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, успешно. Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет. Мы не собираемся никого напрягать, внаглую что-то делать, но свои интересы мы должны блюсти», – сказал Лукашенко.

Ранее полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии заявлял, что президент Александр Лукашенко во время учений «Запад-2017» передал информацию, касающуюся обороноспособности России, представителям НАТО.

Западные эксперты писали о том, что учения «Запад-2017» стали переломным моментом в военном сотрудничестве России и Белоруссии, потому что Лукашенко настоял на сокращении числа российских участников и пригласил 5 наблюдателей от НАТО.

В прошлом году российско-белорусские военные учения «Щит Союза — 2019» проходили на полигоне Западного военного округа в России, «чтобы не обострять ситуацию в Европе».