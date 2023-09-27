Лукашенко пора чётко ответить: Так чей Крым?

Так чей Крым-то? Оказывается, спустя почти 10 лет после референдума о присоединении Крыма и год после принятия в состав России четырех новых регионов в Белоруссии до сих пор не поставлена точка в вопросе о территориальной целостности ближайшего союзника.

Да, новостные ресурсы уже неоднократно выходили с заголовками о признании официальным Минском новых границ. Еще в декабре 2021 года Лукашенко назвал Крым российским де-факто и де-юре и пообещал посетить полуостров вместе с Путиным (визит, кстати, так и не состоялся). В июле прошлого года белорусский руководитель заявил о возможности подписать указ о признании российского статуса Крыма и новых территорий (но и указ впоследствии подписан не был). Наконец, уже в апреле этого года он даже принял у себя Пушилина. Казалось бы, какие после этого могут быть вопросы?

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Но вопросы остались. Недавно по сети разошлись фотографии географического атласа для 10 класса. Совсем нового, подписанного в печать 18 мая 2023 года. Издатель – РУП «Белкартография». Республиканское унитарное предприятие, полностью находящееся в государственной собственности. Да и вообще в Белоруссии за образованием контроль серьезный, никакой самодеятельности, единые программы, единые учебники. Неужели опять идеологическая диверсия, и какой-то тайный бандеровец испортил учебное пособие?

Некоторые так и подумали. Например, известный публицист и историк Александр Плавинский в своем телеграм-канале обвинил «пятую колонну» из Министерства образования и призвал белорусских чекистов провести расследование на предмет сотрудничества работников министерства с СБУ.

Не сомневаюсь, в чиновничьих кабинетах, несмотря на все зачистки, еще остались скрытые змагары. Да и открытые «системные националисты», которые от несистемных БЧБ-змагаров отличаются лишь расцветкой флага на аватарке и демонстративным раболепием перед президентом страны, все выше поднимают голову. Но сфера образования – штука слишком чувствительная. Дети пошли в школы, родители посмотрели учебники и увидели такое – скандал неизбежен и риски высоки. Без согласования никто так чудить не будет. Поэтому речь идет не об идеологической диверсии редактора И.И. Шилай, а об официальной позиции, как минимум, министерства.

Да, Лукашенко говорил много всего интересного и правильного. Да, в Белоруссию ездят официальные делегации из Крыма и новых регионов, а глава ДНР и вовсе был принят на самом высоком уровне. Вот только официально вопрос урегулирован так и не был. Ни указа, ни постановления, ни даже ноты Министерства иностранных дел так и не было издано. Помнится Лавров как-то сказал, что никакой официальный документ и не нужен, но оказалось, что он ошибался. Потому что из-за отсутствия такого документа белорусские старшеклассники и увидели этой осенью в своих портфелях карту Европы по версии киевского режима.

Для чиновника важнее не информационное, а правовое пространство. Он может прекрасно разбираться в политике, слушать каждое интервью президента и искренне его поддерживать. Вот только в работе на интервью не сошлешься, нужен нормативный акт. И министерство образования не наделено полномочиями самостоятельно решать, какая территория какому государству принадлежит, поэтому и продолжает печатать карты со старыми границами. Уверен, такая же картина и в других белорусских ведомствах. Возьмем, например, транспортников. Несмотря на явную востребованность направления, этим летом из Белоруссии в Крым не улетел ни один самолет и не уехал ни один поезд. Разве что единственный перевозчик из Гомеля наладил на свой страх и риск автобусные рейсы в Донецк и Симферополь. Пока официального документа не будет – чиновник не пошевелится.

Согласитесь, получается как-то неловко. Президент говорит одно, а законопослушные чиновники делают противоположное, причем именно в силу своей законопослушности. История с атласом получилась позорная. Может, пора уже властям Белоруссии довести дело признания территориальной целостности России до логического завершения?