Лукашенко пора собирать Совбез ООН против Литвы и Польши

31.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Власти Польши и Литвы через свой рупор-канал «Nexta» подстрекают граждан Белоруссии к диверсионным действиям и откровенным терактам. В то же время в самой Варшаве участников акций протеста сажают на 8 лет.

Об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил политолог и историк Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видели призывы «нехт» и всевозможных подобных ресурсов совершать диверсионные акты на железной дороге? С подробными инструкциями, с хорошей инфографикой, с хорошей компьютерной технологией. Видно, что готовили точно не эти «нехты».

Вот, что должен был, на мой взгляд, сделать Лукашенко, это сейчас на основании этих самых призывов срочно собирать Совет безопасности ООН и требовать привлечения к ответственности Польшу и Литву, которые финансируют государственный терроризм, которые являются странами, финансирующими терроризм», – сказал Корнилов.

При этом в студии обратили внимание, что власти Польши собираются своих протестующих сажать на 8 лет.

«Вы что, «это другое», – отметил политолог. – Если сравнить, что говорил Моравецкий (премьер-министр Польши – ред.) по поводу Белоруссии и что он говорит сейчас по поводу своих протестующих – это небо и земля».

«При этом, заметьте, польские «нехты» занимаются протестами в Хабаровске, в Киргизии, само собой, в Белоруссии и сидят там в Варшаве и в упор не замечают польских протестов, вообще ни слова, ни полуслова об этом. Почему? А потому что нельзя, вы же понимаете, потому что сразу прекратится это финансирование. Они же прямо говорили, кто их финансирует.

Вот этим надо сейчас воспользоваться Белоруссии, и Россия должна поддержать призыв наказать страны, государства, финансирующие терроризм, поощряющие терроризм и призывы к этим диверсионным актам», – предложил Корнилов.

«Нехта уже открыто призывает к совершению диверсионных актов на железной дороге, – ранее комментировал в своём блоге политолог. – В частности, даёт советы, как взломать систему контроля и светофоры, что может привести к непоправимым последствиям».

«А Польша ответит за поддержку терроризма в случае, если в Белоруссии произойдёт железнодорожная катастрофа с человеческими жертвами?

Дорогие сябры, вы ещё не видите, к чему вас толкают польские провокаторы?» – добавил Корнилов.