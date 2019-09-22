Лукашенко посчитал условия Китая привлекательнее российских

22.09.2019, Москва, Елена Острякова

В Белоруссии хотели бы, чтобы интеграция с Россией стала инструментом для повышения социального уровня, а не для углубления либерализации экономики.

Об этом в эфире youtube-канала Константина Семина рассказал белорусский политолог Петр Петровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в Белоруссии складывается впечатление, что в России нас воспринимают не как младшего брата, а как территорию, которую надо приватизировать путем рейдерского захвата. Я имею ввиду не российский народ, а олигархов.

Белорусская невеста не выбирает, а хочет замуж за одного жениха, но он говорит ей: сними платье и стань проституткой. Нам предлагают понимать под интеграцией приватизацию.

Мы хотим, чтобы интеграция не превратилась в шоковую терапию. Маленькая белорусская экономика пытается сопротивляться либеральным реформам, но либеральное лобби, которое исходит, в том числе, и из России, набирает силу и продвигает рыночные реформы», – сказал Петровский.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко в свое время готов был продать россиянам государственные активы, но с условием сохранения там социальных льгот и проведении модернизации.

В Белоруссии на большинстве предприятий больше работников, чем необходимо для обеспечения их рентабельности. Это делается, чтобы занять население. Такой вариант бизнеса российские инвесторы отвергают, поэтому Лукашенко обратился к китайцам, которые включили белорусские предприятия в свои технологические цепочки.

«Главное для Лукашенко – сохранить то, что есть. Невозможно выбрать путь КНДР, находясь в центре Европы. Беларусь растерзают все: и Россия, и Запад, и Китай. Приходится варьировать. Концепция интеграции интеграций преследует цель выжить. Это партизанская концепция. Белоруссия – это такой геополитический партизан. Мы хотим сохранить свою субъектность, свой порядок жизни, используя все каналы коммуникаций. Если надо, в Иран пойдем, в Пакистан. Лукашенко видит задачу в том, чтобы любым путем обеспечить жизнь экономики. И при этом, говоря откровенно, он много чем не гнушается», – сказал Петровский.