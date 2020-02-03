Лукашенко пошел на «аферу века имени Порошенко»

03.02.2020, Москва, Елена Острякова

Цена на американскую нефть будет для Белоруссии дороже цены на российские углеводороды.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ», заявил политолог Алексей Мартынов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У американцев всегда все жестко. У них есть своя цена на углеводороды. Она где-то на 3-4 доллара за баррель дороже нашей. У них же «Брент», она более легкая. Но дело в том, что это цена в штате Техас. Ее надо доставить. Здесь очень много вопросов. Конечно, это будет намного дороже того, что предлагает Россия», – сказал Мартынов.

Поиски Беларусью альтернативной нефти напомнили политологу историю с получением Украины альтернативного газа по реверсу.

«Наш белорусский партнер уверенно встал на путь Украины, которая получает российский газ по реверсу. Это афера века имени Петра Порошенко, которая до сих пор работает. Реверсом занимается фирма, с которой аффилирован Петр Алексеевич. Видимо Александр Григорьевич, наблюдая за этой прекрасной темой, решил пойти украинским путем. Как это у него получится, для меня загадка», – резюмировал эксперт.