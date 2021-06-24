Лукашенко пошел по стопам Павла Первого. Есть ли у Коли табакерка?

24.06.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Лейтенанта Великого магистра Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Марко Луццаго с Днем Святого Иоанна Крестителя.

Об этом сообщает официальный сайт белорусского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мальтийский орден более чем 900 лет остается настоящим проводником идеалов мира, согласия и любви, о чем свидетельствуют небезразличная позиция и бескорыстная помощь нашей стране. Единство взглядов позволило нам уже четверть века эффективно поддерживать друг друга на международных площадках, вместе содействовать инициативам по наиважнейшим вопросам современности», – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Белоруссия разделяет ценности, на которых основан Мальтийский орден.

«Сейчас мы отстаиваем именно справедливость по отношению к нашей стране, призываем к рассудительности зарубежных партнеров, подчеркиваем значимость воздержания от эмоциональных поспешных деклараций и необдуманных действий, поддерживаем силу духа для того, чтобы остаться верными своему народу и тому пути, который он выбрал», – написал Лукашенко.

Известно, что в 19 веке поддержку Мальтийскому ордену оказывал российский царь Павел Первый. В 1798 году он даже был избран великим магистром ордена и разместил на российском флаге Мальтийский крест.

После убийства Павла вступивший на престол Александр I убрал в 1801 году мальтийский крест.

Александр 1 был посвящен в заговор против отца. Павел Первый был убит ударом табакеркой в висок. Считается, что заговор субсидировало английское правительство, пытавшееся таким образом избежать войны с Россией за Мальту.