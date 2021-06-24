24.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Лукашенко пошел по стопам Павла Первого. Есть ли у Коли табакерка?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Лейтенанта Великого магистра Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Лейтенанта Великого магистра Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Марко Луццаго с Днем Святого Иоанна Крестителя.

Об этом сообщает официальный сайт белорусского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мальтийский орден более чем 900 лет остается настоящим проводником идеалов мира, согласия и любви, о чем свидетельствуют небезразличная позиция и бескорыстная помощь нашей стране. Единство взглядов позволило нам уже четверть века эффективно поддерживать друг друга на международных площадках, вместе содействовать инициативам по наиважнейшим вопросам современности», – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Белоруссия разделяет ценности, на которых основан Мальтийский орден.

«Сейчас мы отстаиваем именно справедливость по отношению к нашей стране, призываем к рассудительности зарубежных партнеров, подчеркиваем значимость воздержания от эмоциональных поспешных деклараций и необдуманных действий, поддерживаем силу духа для того, чтобы остаться верными своему народу и тому пути, который он выбрал», – написал Лукашенко.

Известно, что в 19 веке поддержку Мальтийскому ордену оказывал российский царь Павел Первый. В 1798 году он даже был избран великим магистром ордена и разместил на российском флаге Мальтийский крест.

После убийства Павла вступивший на престол Александр I убрал в 1801 году мальтийский крест.


Александр 1 был посвящен в заговор против отца. Павел Первый был убит ударом табакеркой в висок. Считается, что заговор субсидировало английское правительство, пытавшееся таким образом избежать войны с Россией за Мальту.

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