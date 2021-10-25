«Лукашенко пошлет Зеленского подальше». Азаров о закупках электроэнергии в Белоруссии

25.10.2021 13:39 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может отказать Украине в поставках электроэнергии, поскольку президент Владимир Зеленский и назначенные им чиновники позволяли себе оскорблять белорусского лидера.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Азарова, то, что Украина, обладая огромным потенциалом, стала зависимой от импорта электроэнергии, это позор для государства и власти.

«У нас по дурости не хватает своей электроэнергии. Украина обладала громаднейшим энергетическим потенциалом. Брать электроэнергию можно только в одном случае – для компенсации, для балансировки. Но ее у нас должно было хватать, потому что 55 тысяч мегаватт [собственной генерации] – это же величина громаднейшая. Дожили до ручки!», – сказал экс-премьер.

«Я не знаю, решит там Лукашенко соглашаться – его же там грязью поливали эти все зеленские, шмыгали. Если у него какая-то принципиальность есть, то, наверное, он пошлет куда подальше, потому что это ему, примерно сколько он поставляет, 0,9 мегаватта, пусть мегаватт – это все для него копейки, может и отказаться», – заявил Азаров.