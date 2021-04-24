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24.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия
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Лукашенко после встречи с Путиным вновь резко отверг воссоединение с Россией


Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицает, что в Белоруссии будет создана российская военная база. Он также уверяет, что не обсуждается воссоединение России и Белоруссии.

Об этом Батька сегодня заявил журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Их рассуждения: «а, Лукашенко в угол загнали, деваться некуда, все – Россия поглотила!». Даже речи об этом не шло. И сегодня им хочется нас толкнуть вот на этот путь. Если бы я поехал, как они обещали, продавать или сдавать Беларусь – ну, слушайте, это им бы подарок был. А нам это не нужно, я уже сколько раз говорил.

Я – первый президент нашей независимой Беларуси. Какой Лукашенко может пойти против этого и разрушить его, или кому-то сдать, или куда-то вовнутрь присоединить? Я больше всего заинтересован, чтобы мы были независимыми. Поэтому ни о каких базах мы не говорили», – сказал Лукашенко.

Он повторил свою старую мысль о том,  что России не нужно тратить деньги на создание новой авиабазы, потому что самолеты из Смоленска могут в любой момент оперативно перелететь в Бобруйск.

Вместе с тем Лукашенко дал понять, что не видит в создании иностранной военной базы в Белоруссии чего-то, принципиально нарушающего суверенитет.

«Слушайте, а чего мы паримся, что в Беларуси будут чьи-то базы? Российские, китайские, японские, еще, может быть, чьи-то… Чего? А в Германии чьи базы? Американские. А у Польши, в Румынии, чьи базы? Американские! Так что вы нам лапшу на уши вешаете, что мы независимость потеряем, еще чего-то. Вы же их уже создали. Они у вас там. Они просто боятся, чтобы бы не дай Бог, с россиянами не договорились, и не объединили наши военные усилия. Но мы даже об этом не говорили», – сказал Лукашенко.


Либеральный политолог Станислав Белковский полагает, что Лукашенко собирался давать разрешение России на создание базы после Беломайдана, но передумал, когда почувствовал себя в безопасности.

«Создавать базу в Белоруссии надо было только для того, чтобы демонстративно спасать А. Г. Лукашенко. По его собственной просьбе / мнению. А раз не надо – значит не надо», – написал Белковский в своем телеграм-канале.

Намеки на то, что Лукашенко обсуждал создание военной базы в Москве на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, делали накануне этого события близкие к белорусскому лидеру политологи.

В качестве вероятной локации назывался аэродром в Мачулищах. Сейчас  там меняют плиты взлетно-посадочной полосы. В советские времена там располагались тяжелый бомбардировочный авиаполк и смешанная эскадрилья ПВО.

В марте военнослужащие Беларуси и России отработали в Мачулищах элементы совместного десантирования.

Все эти события сильно нервировали наблюдателей на Украине.

Ранее Лукашенко предложил рассмотреть вопрос о совместном дежурстве с участием российских самолетов, используя опыт 2014 года, когда проходил ЧМ по хоккею.

В 2019 году Россия предлагала Белоруссии создать свою базу ВВС. Однако Минск отверг это предложение. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал это «неприятным эпизодом».

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