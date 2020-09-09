«Лукашенко послушал Путина». МИД Украины встал на сторону белорусских путчистов

09.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Есть все признаки того, что белорусский кризис так или иначе закончится лишь укреплением позиций России в Белоруссии.

Об этом в интервью «Gazeta UA» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы считаем, что, первое: в Белоруссии очевиден тот факт, что белорусское общество не принимает результаты выборов, не считает их справедливыми и честными, и для нас это главный индикатор. Во-вторых, насилие, которое было применено правоохранителями по отношению к мирным протестующим, является чрезмерным и недопустимым. И третий фактор, который влияет на нашу оценку событий – мы должны всегда мыслить на шаг вперёд, а лучше на два.

Для нас третий фактор – это национальная безопасность Украины, то есть куда приведут события в Белоруссии с точки зрения нацбезопасности. Когда я это говорю, я имею в виду потенциальное укрепление России в Белоруссии в результате этого кризиса» – заявил Кулеба.

По его словам, есть опасность того, что белоруско-украинская граница может превратиться в уязвимую зону безопасности Украины.

«Это может произойти только по двум сценариям. Первый – это вливание белорусов в Россию в рамах Союзного договора, второе – приход ко власти в Белоруссии человека, который будет полностью подконтролен России. Да и третья, если Лукашенко удержит власть, но будет настолько ослабленным, что уже не сможет говорить России «нет» на те или иные просьбы, связанные с Украиной. Как видим, в вопросе «вагнеровцев» он услышал Россию, а не Украину. А это для нас тоже является красным светом семафора», – отметил экс-дипломат

«Усугубляет ли ситуация в Белоруссии вероятность полномасштабной войны Украины с Россией?» – спросили гостя студии.

«2014 год учит нас тому, что всё может быть в буквальном смысле. Но тут вопрос не в том, что использование белорусов для войны – это плохо, а всё остальное можно более или менее терпеть. Нам в принципе любое ослабление Белоруссии негативно влияет на безопасность Украины. Любое укрепление позиций в Белоруссии – это рост угроз для Украины. Большая война – это где-то там, возможны разные сценарии, возможностей представить угрозу нашей стране намного больше. Есть экономические вещи, когда можно влиять на поставки тех или иных продуктов промышленности на Украину.

Есть вещи, связанные с безопасностью: если использовать белорусской границы для определённых операций. У нас огромная граница с Белоруссией, которая не должна превратиться в место беззаботной прогулки для российских спецслужб или российских вооруженных сил», – сказал Кулеба.