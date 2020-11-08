Лукашенко посмотрел, как «дергался бедный Трамп» и решил «стоять намертво»

08.11.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что отношения его страны с США никак не изменятся после президентских выборов.

Об этом он заявил в субботу на открытии Белорусской АЭС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никак не изменятся. Ни предыдущий, если он уйдет, ни приходящий на карте не покажут нашу страну. Американцы погружены в свои проблемы. Если внешняя политика, то это обязательно крейсера, авианосцы, бомбы, снаряды, ракеты. Поэтому я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях. Президент там не то, что у нас – авторитаризм и диктатура. Он там может вообще ничего не решать. Его Конгресс может повязать по рукам и ногам, как это было с Трампом. Он бедный дергался-дергался, что-то хотел сделать, первый срок прошел – так ничего и не сделал. В этом его главная беда», – сказал Лукашенко.

Он раскритиковал американские выборы.

«Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией. В чем они нас упрекали и могут упрекнуть – в нарушении неких демократических принципов. Ну так мы смотрим на вас. Очень правильно я задал риторический вопрос: посмотрим, как ОБСЕ на это отреагирует. Как немецкий парламент потребует повторных выборов в Америке. Как немцы, французы-супердемократы, да и англосаксы отреагируют на американские выборы. Я могу уже сейчас сказать – никак. Побоятся. Побегут поздравлять Джо Байдена (наверное, его там объявят победителем, или он сам себя объявит). Но такого позора, такого унижения американцев надо было потренироваться, чтобы сотворить», – сказал Лукашенко.

Он скептически оценил в целом демократию как идею государственного устройства.

«Мы увидели суть этой демократии. Это болтовня. Никакой демократии нет. Уважают в мире только сильных, того, кто может стоять намертво. Мы будем стоять», – подытожил Лукашенко.